Ajacieden zoeken kleedkamer op tijdens zeer pijnlijk spreekkoor van Feyenoord-fans

De eerste helft tussen Feyenoord en Ajax was eenrichtingsverkeer in De Kuip. De Rotterdammers bleken veel te sterk voor de rivaal en zochten de kleedkamers op met een 3-0 voorsprong. De gang naar de catacomben was pijnlijk voor de Ajacieden, met name doordat de thuissupporters massaal ‘tien, tien, tien!’ scandeerden.

Ajax had geen enkele doelpoging in de eerste helft, tegenover zestien van Feyenoord (waarvan acht op doel). De doelpunten kwamen van Igor Paixão, Yankuba Minteh en David Hancko. De sfeer in De Kuip was opperbest en de supporters scandeerden massaal 'tien, tien, tien'.

Feyenoord won nog nooit met meer dan vijf doelpunten verschil van Ajax. De ruimste zeges van Feyenoord vonden plaats in 1960 (1-6) en in 1964 (9-4).

