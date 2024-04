Carlos Forbs heeft geen sterallures: 'Hopelijk kan Ajax mij helpen, en ik Ajax'

Carlos Forbs won op maandagavond met Jong Ajax met 2-1 van SC Cambuur. De buitenspeler van Ajax, die afgelopen zomer voor veertien miljoen euro naar Amsterdam kwam, wist ook zijn goaltje mee te pikken. In een interview na de wedstrijd met ESPN vertelde de twintigjarige dat hij enorm blij was met zijn doelpunt.

Voor Ajax speelde de Portugese buitenspeler 21 wedstrijden, waarin Forbs twee goals maakte en drie assists gaf. Voor Forbs betekende het doelpunt in de wedstrijd tegen Cambuur zijn eerste goal namens Jong Ajax. “Niets. Het is allemaal hetzelfde, een doelpunt is een doelpunt. Ik ben blij dat ik het team kon helpen en we drie punten konden pakken, dat is het belangrijkste.”

Artikel gaat verder onder video

Forbs had geen moeite om op Sportpark de Toekomst aan te treden op het tweede Nederlandse niveau. “Ik probeer me te ontwikkelen bij deze club, dus als ik bij Jong Ajax of het eerste moet spelen, dan doe ik dat. Natuurlijk is het iets anders, maar ik doe altijd mijn best voor welk team dan ook”, vertelde Forbs na de wedstrijd.

Voor Ajax ging het dit seizoen nog niet van een leien dakje, maar voor Forbs was het alsnog memorabel. “Dit seizoen kent ups en downs, maar het is mijn eerste professionele seizoen. Tot nu toe geniet ik er erg van, Ajax steunt me daarbij en hopelijk kunnen we bouwen, kan Ajax mij helpen en ik Ajax”, besloot de speler met nummer 11 op de rug bij de Amsterdamse club.

