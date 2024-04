Ajax en FC Nordsjaelland spoedig met elkaar om tafel om transfer te bespreken

FC Nordsjaelland en Ajax gaan spoedig met elkaar om tafel om de toekomst van te bespreken, zo weet het Deense medium Bold vrijdag te melden. Rasmussen komt dit seizoen op huurbasis uit voor FC Nordsjaelland, maar de Deense topclub zou er voor openstaan om langer met de aanvaller door te gaan.

Rasmussen kwam afgelopen zomer bij Ajax niet in aanmerking voor een plek in de selectie van Maurice Steijn. Perspectief op speeltijd was er niet voor de jonge Deen, waardoor de Amsterdammers hem hebben besloten te verhuren aan FC Nordsjaelland. In de competitie speelde de aanvaller tot dusver achttien wedstrijden, maar scoorde hij geen enkele keer. In de Conference League en in het bekertoernooi was de aanvaller wél vaker trefzeker, maar de statistieken waren toch enigszins tegenvallend.

De trainer van Rasmussen, Johannes Hoff Thorup, zag dat de Ajax-huurling een vormdip doormaakte bij FC Nordsjaelland: "Ik denk dat hij een periode had waarin het wat minder begon te worden. Hij speelde een paar goede wedstrijden, maar begon een lichte vormdip te krijgen", stelt zijn oefenmeester, die volgend seizoen wel graag doorgaat met Rasmussen. Het is aan Ajax en de Deense club om daar uit te komen. Rasmussen ligt na dit seizoen nog vast in de Johan Cruijff ArenA.

Ik denk dat hij getalenteerd is, en er zit veel potentieel in hem. Het is nu vooral belangrijk voor hem om een plek te vinden waar hij regelmatig kan spelen. Als we serieus gaan nadenken over het samenstellen van het team en zien dat we iemand missen op de positie die hij kan innemen, zou ik liever met hem samenwerken", besluit de trainer. FC Nordsjaelland en Ajax zullen spoedig om tafel gaan om de toekomst van de 21-jarige spits te bespreken.

