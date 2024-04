Ajax krijgt serieuze suggestie en kan binnen 26 minuten opvolger van John van 't Schip binnenhalen

Michel Breuer denkt er op 26 minuten rijden van Amsterdam een prima trainer voor Ajax beschikbaar is: Alex Pastoor. Breuer denkt dat de coach van Almere City bij Ajax en Feyenoord prima zou kunnen functioneren als hoofdtrainer, zo geeft de oud-verdediger aan in gesprek met Trouw. Breuer vindt Pastoor de beste trainer die hij in zijn actieve carrière als voetballer heeft gehad, maar ziet nog wel een verbeterpunt voor de huidige trainer van de Flevolanders.

Pastoor heeft onlangs laten weten te hopen op een volgende stap in zijn loopbaan als trainer. Daarom kijkt Almere City, waarmee de trainer op een twaalfde plek in de Eredivisie, alvast verder naar een opvolger voor Pastoor. Onder meer Rick Kruys en Hedwiges Maduro zijn daarvoor in beeld. Breuer, momenteel assistent-trainer van Excelsior, begrijpt wel waarom Pastoor verder kijkt. De oud-verdediger, die via Excelsior en De Graafschap zijn eerste meters in zijn trainersloopbaan aan het maken is, is lovend over de kwaliteiten van de oefenmeester.

"Ik heb het vaker gezegd: Alex is de beste trainer die ik heb gehad", geeft Breuer aan in gesprek met Trouw. "Alleen, ikzelf heb nooit bij een topclub gespeeld, dus wie ben ik om hierover te oordelen?", zegt de 43-jarige coach over een eventuele stap van Pastoor naar de Nederlandse top: "Ik heb het wel altijd een interessante gedachte gevonden. Als trainer heeft Alex een heel duidelijk visie, waar hij niet van afwijkt, tenzij je met goede argumenten komt. Daarbij legt hij de lat hoog op alle vlakken, zoals krachttraining, voeding en slaapgedrag", legt Breuer uit.

Wel ziet de de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam een verbeterpunt voor zijn oud-trainer: "Voor de camera’s komt hij er niet altijd goed uit, vind ik. In de beeldvorming staat hij bekend als arrogant en een wijsneus, terwijl dat beeld wat mij betreft totaal niet klopt met de werkelijkheid", benadrukt de oud-verdediger. "Dat is misschien iets om over na te denken voor hem. Maar Ajax of Feyenoord? Ik zie niet in waarom hij dat niet zou kunnen."

Bij Feyenoord zoekt men momenteel (nog) niet naar een trainer, maar in Amsterdam wel. Breuer ziet Pastoor wel bij de Amsterdammers werken, maar ondanks dat er de nodige Nederlandse coaches in beeld zijn bij de nummer zes van de Eredivisie, is de naam Pastoor in de media nog nooit gevallen. De kans dat de trainer van Almere City na dit seizoen in de Nederlandse top als trainer actief is, lijkt dan ook klein.

