Silvano Vos: 'Het raakt gewoon de hele club. Niet alleen de selectie, iedereen. Het is doodstil hier'

De historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord dreunt keihard na in Amsterdam. Dat vertelde Ajax-middenvelder maandagavond na de ontmoeting tussen Jong Ajax en FC Den Bosch (0-2). Vos maakte zondagmiddag als invaller zijn opwachting in De Kuip en verscheen een dag later aan de aftrap bij de beloften, maar slaagde er op het veld van De Toekomst niet in om de zure nasmaak van de 6-0 nederlaag in Rotterdam van zich af te spelen. Volgens het talent is het ‘doodstil’ bij Ajax.

Vos was maandagavond zeker niet de enige speler van Ajax 1 die zijn opwachting maakte bij de beloften. Naast de middenvelder waren ook Tristan Gooijer, Kian Fitz-Jim, Carlos Forbs en Julian Rijkhoff van de partij. Vos en Rijkhoff maakten zondag nog als invaller hun opwachting in de voor Ajax vernederende Klassieker tegen Feyenoord. De rivaal uit Rotterdam was veel en veel te sterk en met 6-0 nog mild voor de hoofdstedelingen. Vos en Rijkhoff hadden de enorme teleurstelling graag bij Jong Ajax van zich af willen spelen, maar konden niet voorkomen dat FC Den Bosch er met de drie punten vandoor ging.

“Super erg eigenlijk. Ik heb er weinig woorden voor, vooral na gisteren (zondag, red.)”, reageerde Vos na afloop van Jong Ajax - FC Den Bosch voor de camera van ESPN. “6-0, dan speel je ook nog met Jong en dan verlies je met 0-2. Dat is niet goed voor het team, niet goed voor de club. We moeten door.” Het zijn niet de leukste dagen voor de Ajacieden. Ze beleven al een zwaar seizoen en door het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles van afgelopen donderdag én de nederlaag bij Feyenoord moeten ze nog alle zeilen bijzetten om de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. “Je hebt goede dagen, ook mindere dagen. Het hoort erbij, maar de manier waarop we hebben gespeeld is ondermaats”, stelt Vos, die met Jong Ajax eveneens geen hoge ogen kan gooien. De Amsterdamse beloften bezetten in de Keuken Kampioen Divisie de vijftiende plaats.

Maar dat is momenteel niet het belangrijkste in Amsterdam. Dat is vooral de staat van het eerste elftal. Na de historische nederlaag in De Kuip valt het te bezien hoeveel er nog van over is. Heel veel tijd om na te treuren heeft Ajax niet, want zondag staat in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente de volgende topwedstrijd op het programma. Maar de gigantische tik in De Klassieker dreunt nog iets te hard na om de focus al op de volgende wedstrijd te hebben. “Ik zeg je eerlijk: niet alleen binnen de selectie, ik denk de hele club. Het is doodstil hierzo”, aldus Vos. “Je kon het ook merken bij ons, aan ons spel net. Het raakt gewoon de hele club. Niet alleen de selectie, maar iedereen.”

