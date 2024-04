Ajax-speler is overtuigd van zichzelf hoopt kritische analisten en supporters de mond te snoeren

hoopt critici de mond te kunnen snoeren, nadat de Deense rechtsback van Ajax eerder dit seizoen veel kritiek kreeg wegens zijn prestaties in het rood-wit. De vleugelverdediger geeft na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles aan dat hij het geloof heeft dat hij met zijn kwaliteiten, mensen die twijfels bij zijn kwaliteiten hadden kan gaan overtuigen.

"Voor mij persoonlijk ben ik blij dat ik eindelijk heb kunnen laten zien wat ik in me heb", begint Gaaei in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen. "Wat dit betekent? Dit betekent alles voor me. Het is een heel moeilijke start voor me geweest hier, dus ik ben heel blij met mijn doelpunt. Het is mijn eerste voor Ajax en ik speelde in mijn ogen een goede wedstrijd", geeft Gaaei aan. Zondag gaf de Deense voetballer tegen PEC Zwolle al een assist, waarna hij zich tegen Go Ahead Eagles beloonde met een weergaloze treffer.

Bekijk hieronder het doelpunt van Anton Gaaei namens Ajax:

𝐁𝐎𝐄𝐌! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak 🚀#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

Gaaei heeft zich in de afgelopen weken knap herpakt van weken vol teleurstelling en frustratie. In het uitduel tegen AZ werd de Deen voor de tweede keer dit seizoen na een half uur spelen op pijnlijke wijze gewisseld, waarna hij even kort buiten de selectie van Ajax werd gehouden en meedeed in een wedstrijd van Jong Ajax. Mentaal was het dan ook zwaar voor de rechtsback, die inmiddels wel met goede hoop naar de toekomst wil kijken. Hij hoopt critici de mond te snoeren.



"Ik geloof dat ik de kwaliteiten heb om iedereen te laten zien dat ze het mis hebben", doelt Gaaei op de supporters, journalisten en oud-voetballers die hem gezien zijn eerste maanden al afgeschreven hadden in Amsterdam: "Als het niet goed gaat zegt iedereen dat je een slechte speler bent en niet zou moeten spelen, maar als je goed speelt dan ben je de beste ter wereld. Ik focus me gewoon op mijn teamgenoten, de staf, mijn vrienden en mijn familie", zegt de verdediger tot slot.



