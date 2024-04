Ajax-supporters zorgen voor verbazing: ‘Alsof ze de kampioenswedstrijd tegen Twente wonnen’

Voetbal International-verslaggever Geert-Jan Jakobs heeft zondagmiddag met verbazing om zich heen zitten kijken in de Johan Cruijff ArenA. Ajax dreigde in de thuiswedstrijd tegen FC Twente een nieuwe tik te incasseren, maar draaide een 0-1 achterstand in de tweede helft om in een 2-1 overwinning en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om plek vijf. De achterban was ‘dolblij’ met de zege en dat vindt Jakobs op z’n zachtst gezegd ‘opvallend’.

Ajax had zeven dagen na de historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) uiteraard het een en ander recht te zetten. Maar na de eerste 45 minuten leek de achterban rekening te moeten houden met een nieuwe teleurstelling. FC Twente was in de eerste helft heer en meester en ging dankzij een knappe kopbal van Ricky Wolfswinkel met een 0-1 voorsprong rusten. Maar na de tweede 45 minuten was de Twentse voorsprong weggepoetst en stond er een 2-1 overwinning voor Ajax op het scorebord. Het laatste fluitsignaal, na een toch nog zenuwslopende slotfase, werd door het Amsterdamse publiek met luid gejuich ontvangen.

“Alsof de klok vijftien jaar terug werd gedraaid, die kampioenswedstrijd tegen Twente. Alsof ze die hadden gewonnen. Iedereen was dolblij dat ze van Twente wonnen”, zo klinkt de verbazing van Jakobs in Rondje Eredivisie op de site van VI. De verslaggever vindt de ontlading bij het Ajax-publiek ‘opvallend’. “Je blijft je verbazen over Ajax dit seizoen. Als je de eerste helft zag… Het was zó slecht weer. Het leek gewoon helemaal nergens op. Na rust gaan ze terug naar 4-3-3, gaan ze eindelijk logisch voetballen en dan loopt het even. Op het eind had Twente nog gelijk kunnen maken. Ze winnen door een heel goedkoop gegeven strafschop.”

Devyne Rensch leek bezig aan een kansloze missie, maar werd door Anass Salah-Eddine van zijn sokken gelopen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er in eerste instantie geen overtreding in, maar na ingrijpen van de VAR besloot hij alsnog naar de stip te wijzen. Steven Bergwijn liet de uitgelezen mogelijkheid om Ajax op voorsprong te schieten niet onbenut en stuurde FC Twente-doelman Lars Unnerstall naar de verkeerde hoek. Jakobs vond het, zoals hierboven al duidelijk wordt, een ‘goedkope’ strafschop en vindt het niet sterk dat Gözübüyük zich liet ‘overrulen’ door de VAR. “Als Gözübüyük zelf had gefloten, dan is het anders dan dat de VAR vond dat dit een reden was om in te grijpen. Ik vind dat allemaal zo’n onzin. Het was ook een domme overtreding van Salah-Eddine, die slecht inviel. Maar dat de VAR dan daarvoor moet ingrijpen… Ajax won en ja, mensen waren daar dolblij mee.”

