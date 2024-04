Van 't Schip heeft twee dagen voor Ajax - FC Twente eindelijk positief nieuws te melden

Ajax-trainer John van ’t Schip kan zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente ‘gewoon’ weer een beroep doen op . De spits behoorde afgelopen zondag weliswaar al tot de selectie voor het uitduel met Feyenoord (6-0), maar begon na een blessure op de bank en kwam ook niet binnen de lijnen. Brobbey kan tegen FC Twente weer spelen. zal nog niet van de partij zijn. De Engelsman keert na het weekeinde terug in Amsterdam.

In een dramatisch seizoen is Brobbey een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De centrumspits was in de eerste maanden van de huidige jaargang nog het mikpunt van kritiek, onder meer bij Ronald Koeman en Marco van Basten, maar liet zich niet gek maken en staat na inmiddels 38 wedstrijden in alle competities op twintig doelpunten en negen assists. Dat Brobbey in de afgelopen wedstrijden niet in actie kon komen, was dan ook een flinke aderlating voor Ajax. De Amsterdammers wonnen zonder hun eerste spits weliswaar van PEC Zwolle, maar speelden vervolgens gelijk tegen Go Ahead Eagles en kregen in Rotterdam een serieus pak rammel van Feyenoord.

Brobbey bleef in De Kuip negentig minuten op de bank, maar maakt zondag naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree binnen de lijnen. En daar is Van ’t Schip, al liet hij dat niet per se merken, erg blij mee. “Niet alleen Brobbey, we hebben natuurlijk al aanzienlijke problemen gehad met jongens die het elftal misschien net wat meer kleur kunnen geven, creatief zijn. Bergwijn was weer terug, maar dan mis je Brobbey. Van de drie jongens die je in het begin voorin had (Berghuis, Brobbey en Bergwijn), speelde er op een gegeven moment steeds maar één. We hopen dat we meer en meer onze creatieve spelers, die ook inhoud hebben, kunnen opstellen. Maar dat valt dus tegen”, zei Van ’t Schip vrijdag op de persconferentie.

Het is nog wel de vraag ‘in hoeverre’ en ‘hoe lang’ Brobbey kan spelen tegen FC Twente. Henderson is sowieso nog niet van de partij. De Engelsman staat al even aan de kant en keert na het weekeinde pas terug in Amsterdam. Wanneer Steven Berghuis eindelijk weer minuten kan maken, durft Van ’t Schip nog altijd niet te zeggen. De linkspoot kwam eind februari in de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt voor het laatst in actie. Een rentree is nog niet aanstaande. “Berghuis is nog altijd niet met de groep aan het trainen. Het is heel lastig om daarover iets te zeggen, want wat ik al in het begin heb gezegd: een paar weken geleden hadden we hem er bijna bij, maar sindsdien is hij toch aan het kwakkelen met zijn knie en rug”, aldus Van ’t Schip.

