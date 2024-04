Grote naam zingt nog altijd rond bij Ajax: 'Daar is nog geen streep door, zeker niet vanuit de club'

Graham Potter staat nog altijd op het lijstje van Ajax. Dat verzekert clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Verschillende media, waaronder Voetbal International, brachten eerder deze week naar buiten dat de Engelsman een streep heeft gezet door de huidige nummer zes van de Eredivisie, maar volgens Inan prijkt zijn naam op dit moment zelfs nog ‘bovenaan’ het Amsterdamse lijstje.

Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. John van ’t Schip zit momenteel op de bank in Amsterdam, maar hij bekleedt na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid een andere functie. Alex Kroes boog zich tijdens de eerste weken van zijn dienstverband al over dossiers zoals het hoofdtrainerschap, maar werd vorige week met onmiddellijke ingang geschorst wegens vermeende handel met voorkennis. De bestuurlijke onrust leek de belangrijkste reden voor Potter om te bedanken voor een baan bij Ajax, maar volgens Inan heeft de Engelsman dat zeker nog niet gedaan.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, daar is nog geen streep door. Zeker niet vanuit Ajax”, zo vertelt Inan in de Voetbalpodcast. “Ik zag de voorbije week verschillende media melden dat hij heeft bedankt voor die vacature. Dat heeft hij officieel niet gedaan bij Ajax, want Ajax ziet hem nog steeds als optie. Sterker nog: van wat ik hoor prijkt hij nog steeds bovenaan het lijstje van Ajax. Wat wél zo is, is dat de schorsing van Kroes het er niet gemakkelijker op heeft gemaakt.” Inan weet dat Kroes de periode tussen zijn vertrek bij AZ en start bij Ajax heeft gebruikt om zijn netwerk verder uit te breiden. “Hij is dus meerdere malen in Engeland geweest, is bij verschillende topclubs langsgegaan. Maar hij heeft ook de banden aangehaald met bepaalde managements en heeft óók geprobeerd om meerdere trainers te leren kennen.”

Eén van die trainers is dus Potter. De Engelsman werd in het najaar van 2022 door Chelsea weggekocht bij Brighton & Hove Albion, maar nog geen zeven maanden later stond hij alweer buiten de deur van Stamford Bridge. Potter zit sindsdien zonder club en werd al meermaals in verband gebracht met Ajax. Hij leek de klus in Amsterdam wel degelijk te zien zitten, maar nu de club opnieuw in brand staat is het de vraag of dat nog steeds het geval is. “Het is niet zo dat hij de optie Ajax nu heeft afgeschoten”, zegt Inan, volgens wie Potter ‘goede’ gesprekken voerde met Marijn Beuker, Kelvin de Lang en dus Kroes. “Het is een interessante trainer, ook voor Premier League-clubs. Hij wordt nu ook gelinkt aan United, als eventuele opvolger van Erik ten Hag.”

Volgens Inan is het de grote vraag of Potter bereid is om aan de slag te gaan bij Ajax op het moment dat Kroes niet meer terugkeert als algemeen directeur. “Dat durf ik niet te zeggen, maar wat ik wel weet is dat Ajax, ook zonder Kroes, snel weer met hem in gesprek wil gaan”, zo klinkt het.

