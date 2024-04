Aankoop van 8 miljoen euro op weg naar de uitgang: ‘Ga er niet vanuit dat hij volgend jaar nog speler van Ajax is’

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht niet dat met ingang van het komende seizoen nog actief is in Amsterdam. De huidige nummer zes van de Eredivisie telde afgelopen zomer nog acht miljoen euro neer voor de komst van de Kroatische vleugelverdediger, maar hij is geen moment onomstreden geweest. Inan verwacht desondanks niet dat Sosa er in de komende weken met de pet naar gaat gooien.

Ajax haalde Sosa op de slotdag van de zomerse transferwindow naar Amsterdam. Maurice Steijn had graag Nicólas Tagliafico zien komen als versterking voor de linksbackpositie, maar toenmalig technisch directeur Sven Mislintat sloeg een andere weg in en deed zaken met zijn oude club VFB Stuttgart, dat een bedrag van acht miljoen euro ontving voor de Kroaat. Sosa verzorgde vorig seizoen in dertig wedstrijden voor VFB Stuttgart nog twaalf assists, maar fungeerde in het shirt van Ajax tot op heden pas vijf keer als aangever. Het is de vraag of daar nog assists bij gaan komen, want Sosa kampt al enige tijd met ziekte en kwam na de interlandperiode enkel een kleine tien minuten in actie tegen PEC Zwolle.

Artikel gaat verder onder video

De situatie van Sosa komt in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad ter sprake. Presentator Etienne Verhoeff vraagt zich af hoe iedereen binnen Ajax zich nog weet te motiveren voor de laatste weken van de reguliere competitie, na de historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) én in de wetenschap dat FC Twente zondag op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. “Ja, dat is heel lastig”, zo zegt Inan. “Even een paar dingen opsommen. Jij had het over de spelers. Voor de spelers vind ik het een ander verhaal dan voor de trainer. Als speler, laten we als voorbeeld nemen Borna Sosa. Ik ga er vanuit dat hij volgend jaar geen speler van Ajax meer is. Stel dat hij nog de illusie heeft dat hij speler van Ajax kan blijven, dan moet hij zijn stinkende best doen, toch?”, zo klinkt het.

Sosa zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2028, maar zal volgens Inan alle zeilen moeten bijzetten om een langer verblijf in Amsterdam te kunnen afdwingen. “Dan moet hij de clubleiding er in de komende weken met een assist of vijf, zes van zien te overtuigen dat ze met hem door willen. Hij moet ook zijn stinkende bent doen om met Ajax Europa in te kunnen. Als hij niet verder gaat bij Ajax, dan heeft hij er ook baat bij om goed te presteren om zich nog in de kijker te spelen van de nodige clubs.”

EK met Kroatië

En dan vergeet Inan nog het Europees Kampioenschap van komende zomer. Want hoewel Sosa in Amsterdam allesbehalve onomstreden is, mocht hij zich tijdens de voorgaande interlandperiodes ‘gewoon’ telkens melden bij de nationale ploeg. In drie van de laatste acht interlands had hij zelfs een basisplaats. Sosa droeg tot op heden achttien keer het shirt van de Kroatische nationale ploeg, die in juni uiteraard van de partij is in Duitsland. Kroatië neemt het in de groepsfase op tegen Spanje, Italië en Albanië.

