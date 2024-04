Verweij ziet het somber in voor Kroes: 'Hij is gezien, het is écht afgelopen. Alleen...'

Mike Verweij ziet het somber in voor Alex Kroes. De algemeen directeur van Ajax is voorlopig geschorst en als het aan de club ligt, dan komt er defintief een voortijdig einde aan de onderlinge samenwerking. Verweij vindt het echter opvallend dat het besluit van Ajax volgt nádat de media vragen hebben gesteld.

De Amsterdammers hebben besloten om Kroes per direct te schorsen naar aanleiding van diens inkoop van 17.000 aandelen Ajax een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming. Ze hebben de intentie om de samenwerking met de algemeen directeur ‘permanent’ te beëindigen, maar hijzelf legt zich er niet zomaar bij neer. Kroes kwam al snel met een uitgebreid statement op LinkedIn, waarin hij onder meer schrijft dat de Raad van Commissarissen ‘ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte was van mijn aandelenpakket’. “Dat is een punt dat Kroes misschien wel terecht maakt, want dit wás bekend bij Ajax”, zo zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“En toen er vragen van de media kwamen, toen is er weer complete paniek toegeslagen bij Ajax”, vervolgt Verweij, wie de huidige situatie doet denken aan het vertrek van Marc Overmars uit de Johan Cruijff ArenA. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona stapte begin 2022 op als technisch directeur nadat naar voren was gekomen dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s. “Dat is ook wel een vraag die mensen stellen. Kijk, Alex Kroes; die gaat eruit als het aan de commissarissen ligt, dat is gewoon einde verhaal”, stelt Verweij. “Dat was het bij Overmars in eerste instantie ook en daar is door een aantal mensen binnen Ajax later wel geroepen van: hadden we niet wat meer tijd moeten nemen, wat rust moeten pakken en een weloverwogen beslissing moeten nemen.”

Overmars ging niet lang na zijn vertrek bij Ajax aan de slag als sportief directeur bij Antwerp FC. Hij stelde landgenoot Mark van Bommel aan als hoofdtrainer en samen loodsten ze de club naar grote successen, zoals het winnen van de landstitel en kwalificatie voor de Champions League. Maar de reden van vertrek bij Ajax bleef Overmars achtervolgen en eerder dit kalenderjaar werd bekend dat hij zich had neergelegd bij de wereldwijde schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag. Verweij gelooft dat het er ook voor Kroes niet rooskleurig uitziet. “Ik denk echt dat Kroes gezien is, dat het écht afgelopen is. Alleen: het gebeurt wel weer op het moment dat er door media vragen worden gesteld, terwijl dit eigenlijk al bekend was.”

Kroes schrijft in zijn statement dat het ‘veel verstandiger’ en ‘in het belang van Ajax’ is dat de kwestie ‘gezamenlijk’ wordt voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). “De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan”, zo leest het. Maar zelfs in het geval dat de AFM oordeelt dat Kroes ‘juist’ heeft gehandeld, vreest Verweij het ergste voor de algemeen directeur. “Je bent al zó beschadigd, dat kan haast niet. Het is weer de zoveelste bij Ajax die hier sneuvelt.”

