Verweij ziet maar één optie voor Ajax: 'Alleen dan wordt een verder bestuurlijk bloedbad voorkomen'

Ajax-watcher Mike Verweij gelooft dat het aanblijven van Alex Kroes de enige optie is om een ‘verder bestuurlijk bloedbad’ in de Johan Cruijff ArenA te voorkomen. Een grote verantwoordelijkheid ligt in handen van de bestuursraad, dat met 73% van de aandelen Ajax grootaandeelhouder is. Dat orgaan liet de leden van de club afgelopen weekeinde in een brief nog weten dat het besluit van de raad van commissarissen om algemeen directeur Alex Kroes te schorsen en mogelijk definitief de laat uit te sturen heroverwogen moet worden.

Ajax boekte zondag weliswaar een knappe en belangrijke overwinning op FC Twente, maar de donkere wolken boven de Johan Cruijff ArenA zijn nog niet verdreven. De schorsing van Kroes heeft het nodige losgemaakt. De geboren Utrechter was nog geen drie weken werkzaam bij Ajax toen hij door de rvc met onmiddellijke ingang werd geschorst vanwege vermeende handel met voorkennis. De rvc liet bij monde van erevoorzitter Michael van Praag weten dat er voor Kroes geen weg meer terug is, maar zeker 131 Ajax-leden én het grootste deel van de achterban is voorstander van het aanblijven van Kroes.

Mochten de commissarissen bij hun standpunt blijven en de deur van de Johan Cruijff ArenA gesloten houden voor Kroes, ‘dan ligt de bal bij de bestuursraad’. “De Ajax-leden ontvingen zaterdagavond een brief van de bestuursraad waarin Van Praag als rvc-voorzitter werd duidelijk gemaakt dat het voorgenomen ontslag van algemeen directeur Kroes moet worden heroverwegen. De raad van commissarissen schorste Kroes intussen wegens vermeende handel met voorkennis in Ajax-aandelen. Daarop gaf Van Praag aan dat er wat de rvc betreft geen weg terug meer is. De bestuursraad ziet wél mogelijkheden voor een nieuwe start”, schrijft Verweij in De Telegraaf.

Volgens de bestuursraad kan Kroes bij een heroverweging ‘in welke vorm’ en ‘onder welke voorwaarden dan ook’ terugkeren bij Ajax. “Net als veel fans willen leden Kroes graag behouden. Als grootaandeelhouder heeft de bestuursraad een grote stok om mee te slaan. De ledenvertegenwoordigers kunnen de drie overgebleven commissarissen Van Praag, Van Wijk en Blind eventueel wegsturen”, stelt Verweij. Volgens de Ajax-watcher is dat echter geen uitgemaakte zaak. “De bestuursraad roept de raad van commissarissen op om toch echt komende week met elkaar te kijken wat er nodig is om tot een heroverweging te komen die het belang van Ajax dient”, zou in de brief van de bestuursraad staan.

Voorzitter Ernst Boekhorst van de bestuursraad moet een lastige knoop doorhakken. “Laat voorzitter Boekhorst erevoorzitter Van Praag met zijn enorme staat van dienst en erelid Leo van Wijk de afgang ondergaan te worden weggestuurd? Het is de vraag of Boekhorst dit in het belang van Ajax vindt en op de bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders (BAVA) op 21 mei zo’n harde maatregel durft te nemen”, zo klinkt het. Boekhorst zou zijn ‘erebaan’ als voorzitter van de bestuursraad te danken hebben aan Van Praag en is ‘(mede)verantwoordelijk) voor de aanstelling van Van Praag en Van Wijk in de huidige rvc van Ajax’.

“Boekhorst hoopt met de bestuursraad dat de rvc bij de heroverweging besluit Kroes te laten terugkeren. Alleen dan wordt een verder bestuurlijk bloedbad voorkomen”, stelt Verweij. “Blijft de rvc bij het ontslag van Kroes en laat de bestuursraad de rvc desondanks zitten, dan is de kans groot dat de leden hun vertrouwen in de bestuursraad opzeggen.” Ajax maakte zondag, een paar uur voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen FC Twente, al bekend dat Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hebben besloten om terug te treden als leden van de raad van commissarissen. Zij stellen hun positie beschikbaar ‘omdat zij van mening zijn dat de discussie zich nu te veel rondom hun persoon concentreert’.

