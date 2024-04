'Akkoord bereikt: Feyenoord strikt avontuurlijke Eredivisie-smaakmaker'

Feyenoord kan volgend seizoen beschikken over de diensten van Anis Hadj Moussa, meldt 1908.nl. De Algerijn komt komende zomer over van Vitesse, waar hij deze seizoenshelft op huurbasis uitkwam.

Moussa is nu nog eigendom van Patro Eisden, een Belgische voetbalclub uit Maasmechelen. Daar was de buitenspeler basisklant, waarna hij afgelopen winter een huurperiode bij Vitesse afdwong. In tien wedstrijden voor de Arnhemse club kwam Moussa tot nog toe tot twee doelpunten en twee assists. Eerder in zijn carrière speelde Moussa voor Olympique Charleroi.

Feyenoord maakt naar verluidt een kleine transfersom over naar Patro Eisden en doet dat in termijnen. De Rotterdamse ploeg kan de 22-jarige Algerijn goed gebruiken, aangezien andere buitenspelers als Alireza Jahanbakhsh en Javairô Dilrosun na de zomer niet meer voor de Rotterdamse ploeg zullen uitkomen. Dilrosun speelt ondertussen al in Mexico, voor Club América.

