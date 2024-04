Alex Pastoor is compleet verbijsterd door Etienne Vaessen en laat dat duidelijk merken

Alex Pastoor heeft gereageerd op de uitspraken van RKC Waalwijk-doelman . De Brabander was kritisch op de manier van voetballen van Almere City, de tegenstander van donderdag. De trainer van de Almeerders, Pastoor, pareert de kritiek van Vaessen.

Vaessen was na afloop van de wedstrijd erg kritisch op Almere City, dat volgens hem helemaal niet wilde voetballen tegen RKC Waalwijk. "Als ik zie hoe Almere speelt... Het is heel effectief, maar ik zou niet in dat team willen spelen", gaf de doelman aan bij ESPN. "Ze komen gewoon niet om te voetballen, maar dat weet je. Dat is hun goed recht, want daar hebben ze de spelers waarschijnlijk ook niet voor en anders zouden ze ook niet in de Eredivisie blijven", zei de sluitpost van RKC onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd werd Pastoor door ESPN geconfronteerd met de uitspraken van Vaessen. De trainer van Almere City reageerde vol verbazing: "Ik snap er helemaal niets van dat iemand daar zo in staat", begint de coach van de nummer twaalf van de Eredivisie. "Iedere ploeg is vrij om een speelstijl en werkwijze te kiezen die ze zelf willen. Ik zit weleens naar wedstrijden te kijken waarvan ik na vijf minuten denk: dit heb ik ook wel gezien. Tikkie breed en tikkie terug. De grote ploegen in een competitie die toestaan dat de kleine ploegen in twee passes in hun zestien staan. Ieder zijn meug."

Pastoor denkt dat hij met Almere City heeft weten te creëren dat teams niet graag tegen zijn ploeg voetballen: "Ik had het vroeger als we tegen PSV en Ajax moesten. Dat waren in mijn tijd de beste ploegen. Dat voelde toch een beetje als naar de tandarts gaan. Ik denk dat ploegen dat nu tegen ons hebben, schat ik zo in", gaf de oefenmeester na afloop van de wedstrijd aan bij ESPN.

Diezelfde donderdagavond wist De Telegraaf te melden dat Pastoor momenteel niet van plan is om zijn aflopende contract bij Almere City te verlengen. De oefenmeester ambieert om na afloop van dit seizoen een stap omhoog te gaan maken.





➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans gooit direct na duel tegen Feyenoord eigen speler voor de bus wegens hele domme beslissing

Ron Jans baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen Feyenoord en bekritiseert een van zijn eigen spelers.