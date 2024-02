Kwakman oppert pikante naam voor AZ: 'Die hadden ze moeten halen!'

Kees Kwakman komt met een pikante suggestie voor AZ. De Volendammer analist stelt vast dat de keuze voor trainer Maarten Martens als opvolger van Pascal Jansen nog niet goed heeft uitgepakt, en dat de beleidsbepalers in het AFAS Stadion wellicht beter voor Almere City-trainer Alex Pastoor hadden kunnen kiezen.

In De Eretribune op ESPN wordt de vorm van AZ besproken. Sinds de club Jansen kort na de winterstop op straat zette en verving door zijn assistent Martens werd nog niet een keer gewonnen; vier Eredivisiewedstrijden leverden drie gelijke spelen en een nederlaag op, terwijl AZ door Feyenoord uit het bekertoernooi werd gekegeld. "De geest van het team is niet veranderd", stelt voormalig AZ-speler Kees Luijckx vast. "AZ heeft er bijna patent op gekregen om ballen achteruit te spelen. Ouderwets breien, heel veel stilstand", kenmerkt Luijckx het spel van de ploeg.

Dan komt Kwakman met zijn suggestie: "Alex Pastoor hadden ze moeten halen! Die zorgt voor verandering!" De Volendamse oud-prof is lovend over de prestaties die Almere City dit seizoen neerzet: "Die doen precies datgene wat AZ niet doet. Die spelen 'm wél naar voren. Ja, het klopt dat ze hem ook weleens naar voren peren, maar ook wel met een idee erachter, hoor."

Kwakman beseft echter dat de roep om Pastoor op de AZ-bank niet erg realistisch is. "Die heeft daar een verleden gehad dat niet helemaal lekker was, geloof ik." Daar heeft de oud-verdediger helemaal gelijk in: Pastoor vertrok in september 2014 op geruchtmakende wijze bij de club. Hij was even eerder aangesteld als interim-trainer nadat Marco van Basten, onder wie hij de functie van assistent vervulde, zich met hartklachten ziek had gemeld.

Toen Van Basten daarvan terugkeerde werd in eerste instantie besloten de rollen om te draaien, en dat Pastoor het seizoen als hoofdtrainer zou afmaken. AZ kwam daar enkele dagen later echter ineens op terug toen de club vermoedde dat vanuit het kamp-Pastoor naar de media was gelekt over Van Basten. De trainer werd daarop ontslagen, al ontkende hij de beschuldigingen pertinent. Uiteindelijk nam AZ die ook terug, kreeg Pastoor alsnog zijn hele contract uitbetaald, maar was van een terugkeer op de bank geen sprake meer.