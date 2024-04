Arno Vermeulen weet wanneer en door wie Oranje wordt uitgeschakeld op het EK

Arno Vermeulen verwacht niet dat het Nederlands elftal het heel ver gaat schoppen tijdens het komende Europees Kampioenschap in Duitsland. De commentator van de NOS denkt dat de formatie van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase afsluit als nummer twee en eenvoudig door de achtste finales heen komt, maar in de kwartfinale z’n meerdere moet erkennen in Portugal.

Nog twee maanden en dan gaat het EK in Duitsland van start. Frankrijk en Engeland zijn de topfavorieten voor de eindzege, maar achter die twee landen heb je heel wat nationale ploegen die eveneens kans maken om er met de eindzege vandoor te gaan. Duitsland, Portugal, Spanje en zeker ook Oranje. Volgens Koeman zelf is ‘niets onmogelijk’ en ook Ibrahim Afellay denkt dat, als alles meezit, het een mooi toernooi kan gaan worden.

Maar dan moet wel echt álles meezitten en de belangrijkste spelers topfit zijn als het toernooi van start gaat. Dat is, gezien de recente blessures bij Oranje, nog maar de vraag. Frenkie de Jong is inmiddels hersteld, maar ontbrak tijdens de laatste interlandperiodes wegens een enkelblessure. Volgens Afellay is het van groot belang dat De Jong van de partij is. “Het is wel een van je sleutelspelers. Virgil van Dijk die in hele goeden doen is. Jammer dat Memphis even wegvalt, maar je hebt natuurlijk Nathan Aké die een geweldig seizoen draait bij Manchester City en nu ook weer terugkomt”, zo klonk het zondagavond in Studio Voetbal.

Volgens de voormalig Oranje-international en speler van onder meer PSV en FC Barcelona zijn dat toch wel de spelers die bij het Nederlands elftal ‘de kar moeten trekken’. “Ze hebben gewoon hartstikke goede spelers. En natuurlijk, je bent afhankelijk van fitheid van spelers. Maar als iedereen fit is, dan maken we absoluut wel kans”, aldus Afellay. Vermeulen is een stuk minder optimistisch en denkt dat het toernooi na de kwartfinales al voorbij is voor Oranje. “We spelen een EK, worden tweede in de groep. In de achtste finale spelen we tegen de nummer twee uit de groep van België, dat is een makkie. Daarna worden we uitgeschakeld tegen Portugal in de kwartfinale in Hamburg, dus het is gewoon heel simpel”, zo voorspelt de commentator.

België neemt het in de groepsfase op tegen Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Mocht Oranje inderdaad tweede worden - in een groep met Frankrijk, Oostenrijk en Polen - dan treft het in de achtste finale dus naar alle waarschijnlijkheid een ploeg die in elk geval op papier een stuk minder is. Dat is Portugal natuurlijk niet. Het zou zeker niet voor het eerst zijn dat Oranje door Portugal wordt uitgeschakeld op een eindtoernooi. Tijdens het EK van 2004 in Portugal waren de Portugezen te sterk in de halve finale en vier jaar later trokken zij ook in de achtste finale van het WK in Duitsland aan het langste eind.