Arsenal sloopt Chelsea en voert druk in titelstrijd op

De Londense kraker tussen Arsenal en Chelsea is geëindigd in een 5-0 overwinning voor de thuisploeg. The Gunners hadden in de eerste helft nog enigszins moeite, maar na rust kwam de ploeg echt los met twee doelpunten voor zowel Kai Havertz als Ben White. Met de grootste overwinning op Chelsea in de geschiedenis voert Arsenal ook nog eens de druk op bij de concurrentie in de titelstrijd.

De wedstrijd begon dominant van de kant van Arsenal. In de vierde minuut was het al raak voor de voorlopige koploper van de Premier League. Declan Rice legde de bal in het strafschopgebied af naar de linkerkant, waar Leandro Trossard keihard, laag binnenschoot. Keeper Djordje Petrovic raakte de bal nog, maar kon niet keren.

Een belangrijk moment in de eerste helft was de onbestrafte overtreding van Nichalos Jackson op Takehiro Tomiyasu. De Senegalees was veel te laat en stond vol op de voet van de Japanner. De scheidsrechter miste het voorval compleet en gaf geen kaart. Jackson trok later in de wedstrijd nog een grote rol naar zich toe door in beide helften een enorme kans van vlak voor de goal te missen.

Chelsea miste in de eerste helft nog meer kansen, maar Arsenal was zoals gezegd overheersend. Dat de score na 45 minuten nog 1-0 was, was vooral te danken aan twee prachtige reddingen van doelman Petrovic.

Na rust was het geluk bij de uitspelende ploeg wel voorbij, want Arsenal kwam op stoom. In de 52ste minuut kreeg Declan Rice een kans om te schieten, maar raakte hij de bal niet optimaal. Via een verdediger van Chelsea kwam de bal bij Ben White terecht, die binnen kon tikken.

Vijf minuten later maakte Kai Havertz op aangeven van Martin Ødegaard alweer de 3-0. De Noorse spelmaker gaf vlak daarvoor ook al een fantastische pass op de doelpuntenmaker, maar even later werd hij dus alsnog met een assist beloond. Kai Havertz maakte zijn tweede, minder dan tien minuten later. Bukayo Saka gaf de bal aan en Havertz kon via de paal binnenschieten.

De vernedering werd nog groter voor de ploeg van Mauricio Pochettino toen ook de 5-0 werd gemaakt. Ben White maakte zelfs zijn tweede. De rechtsachter van Arsenal gaf eigenlijk een voorzet, maar deze waaide zomaar de verre hoek in. De vijf tegen nul-afslachting bleek een historische uitslag; nog nooit won Arsenal met zulke cijfers van Chelsea.

Arsenal maakt na deze overwinning nog steeds kan op de titel in de Premier League, en wel als koploper. Liverpool staat drie punten achter, met één minder gespeeld. Manchester City volgt nog op vier punten, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Arsenal heeft het dus niet in eigen hand. De laatste vier wedstrijden voor de ploeg van Mikel Arteta zijn tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur, Bournemouth, Manchester United en Everton.