AZ toont karakter en knokt zich tegen RKC terug uit geslagen positie

AZ heeft zich zaterdagavond naar een 3-2 zege op laagvlieger RKC Waalwijk weten te knokken. Daar zag het lange tijd niet naar uit: David Min zette de bezoekers voor rust op een 0-2 voorsprong, waarbij vooral zijn tweede treffer van grote schoonheid was. Yukinari Sugawara gaf halverwege de tweede helft het startsein voor de comeback, waarna Ibrahim Sadiq en Vangelis Pavlidis er alsnog voor zorgden dat de Alkmaarders een derde opeenvolgende nederlaag wisten te ontlopen.

Twee ruime nederlagen buitenshuis hadden de Alkmaarders geen goed gedaan. Dat bleek al na 3 minuten toen het RKC-spits David Min de gelegenheid gaf de score te openen. Dat liet Min zich geen tweemaal zeggen. Dat diezelfde Min vlak voor rust nogmaals trefzeker was, was een extra bonus voor Henk Fraser en zijn mannen. Een foutieve breedtepass van AZ-back Yukinari Sugawara op de middenlijn werd door Min onderschept en direct op goal geschoten. Matthew Ryan stond te ver van zijn doel en kon alleen maar kijken hoe de bal wonderschoon in het doel viel en de verrassende 0-2 op het scorebord stond bij rust. Dat het zover had kunnen komen had AZ helemaal aan zichzelf te wijten, ook al had Vangelis Pavlidis de pech dat vlak na de 0-1 de paal een gelijkmaker in de weg stond. Sven Mijnans had kort erna ook AZ langszij kunnen schieten, maar Etienne Vaessen was op zijn post.

Artikel gaat verder onder video

Het gemis van de in de warming-up uitgevallen aanvoerder Jordy Clasie liet zich ook in het tweede bedrijf gelden. Zijn jonge vervanger Dave Kwakman deed zijn best, maar net als zijn teamgenoten was het allemaal niet goed genoeg. RKC hield eenvoudig stand, totdat Sugawara na ruim een uur gespeeld te hebben plots de 1-2 hard tegen de touwen joeg en daarmee het weer een wedstrijd wist te maken.

Met hernieuwde hoop ging AZ op jacht naar de gelijkmaker en die volgde al snel. Invaller Ibrahim Sadiq wist van zo’n 25 meter de bal onhoudbaar achter doelman Vaessen te schieten. De 2-2 was wat de Alkmaarders nodig hadden en RKC werd kort erna getrakteerd op de derde Alkmaarse treffer. Pavlidis produceerde zijn 26e competitiedoelpunt door vernuftig met de hak een schot van Tiago Dantas doeltreffend te verlengen. En zo waren de rollen plots omgekeerd. Aan RKC om dan toch de plots opgelopen schade te herstellen en zodoende van die nare 16e plek in de rangschikking af te komen. Helaas voor coachF Fraser gelukte het zijn aangeslagen team niet om dat te bewerkstelligen. Daarmee ziet RKC zichzelf nu terug in het drijfzand van de Eredivisie, daar waar AZ een welkome zege mag verwelkomen in de strijd om Europees voetbal.