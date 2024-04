Barcelona verschaft zichzelf fantastische uitgangspositie in spektakelstuk tegen PSG

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League thuis verloren van Barcelona. In een wedstrijd die pas na rust echt op gang kwam maakten de invallers bij Barcelona het verschil: 2-3. Pedri was vlak na zijn invalbeurt belangrijk met een assist en Andreas Christensen scoorde twee minuten na zijn entree. Raphinha maakte de andere twee doelpunten voor Barcelona.

Bij Barcelona kon Frenkie de Jong na een blessure weer in de basis beginnen. Pedri was na een spierblessure ook weer van de partij, maar hij begon op de bank. Bij Paris Saint-Germain ontbrak aanvoerder Achraf Hakimi, die geschorst was. Hij werd vervangen door Lucas Beraldo.

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft kenmerkte zich vooral door twee voorzichtige ploegen die weinig weg wilden geven. Na wat speldenprikjes van PSG kwam Barcelona in de 37e minuut op voorsprong. Lamine Yamal zette de bal voor op Robert Lewandowski, maar de voorzet was net te scherp. De uitgekomen Gianluigi Donnarumma wilde de bal weg tikken, dat lukte maar half waardoor de bal voor de voeten van Raphina terecht kwam. De Braziliaan nam de bal aan en schoot die vervolgens onberispelijk tegen de touwen: 0-1. Dat was tevens de ruststand.

Vrijwel meteen na rust stelde PSG orde op zaken. Kylian Mbappé kon in de 47e minuut de bal net binnenhouden en via twee verdedigers kwam de bal bij Ousmane Dembélé. Hij nam de bal aan en schoot met links snoeihard raak, Marc-André Ter Stegen kansloos latend: 1-1. Nog geen 120 seconden later kwam PSG zelfs op voorsprong. Fabián Ruiz zette met een lepe steekbal Vitinha alleen voor de keeper waar de Portugees koel af werkte in de lange hoek: 2-1.

Waar PSG op jacht ging naar de derde treffer en die ook een paar keer leek te gaan maken was het Barcelona dat uit het niets in de 62e minuut de gelijkmaker scoorde. De net ingevallen Pedri gaf een leep hoog balletje over de verdediging op Raphinha, die de bal uit de lucht op zijn rechtervoet nam en achter de kansloze Donnaruma plaatste: 2-2. In de 77e minuut kwam Barcelona weer op voorsprong. İlkay Gündoğan plaatste een corner precies op het hoofd van de net voor De Jong ingevallen Christensen, die rustig raak kopte: 2-3. Dat was tevens de eindstand.

Met de zege verschaft Barcelona zich een mooie uitgangspositie voor het bereiken van de halve finale. Voor PSG dreigt een volgend horrorscenario: uitschakeling in de jacht op de zo gewenste Champions League zege. Volgende week dinsdag, op zestien april, is de return.

