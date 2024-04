Bestuursraad Ajax doet dringend beroep op RvC en wil Alex Kroes 'in welke vorm dan ook' terug

De bestuursraad van Ajax doet in een brief aan de leden van de club een dringend beroep op de Raad van Commissarissen, om het besluit van dat orgaan om algemeen directeur Alex Kroes te schorsen en te willen ontslaan, te herzien. Dat meldt De Telegraaf, dat de brief in bezit heeft weten te krijgen, zaterdagavond.

Kroes begon op 15 maart jongstleden aan zijn klus als algemeen directeur van de in crisissfeer verkerende Amsterdammers. Amper twee weken na zijn aanstelling, op 2 april, volgde een dreun van jewelste toen de club bekendmaakte dat Kroes werd geschorst vanwege de aankoop van (nog eens) 17.000 clubaandelen, in de week voorafgaand aan de bekendmaking van zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA.

De Raad van Commissarissen toonde zich bij monde van voorzitter Michael van Praag onverbiddelijk: "Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren, zeker niet als het de CEO betreft", liet de oud-clubvoorzitter aantekenen op de clubsite.

De bestuursraad, die 73 procent van de clubaandelen vertegenwoordigt, schrijft zich bewust te zijn van 'de bestuurlijke regels en de complexiteit aangezien Ajax een beursgenoteerde onderneming is'. Desondanks hoopt het orgaan dat de RvC de schorsing en het uiteindelijke ontslag van de algemeen directeur wil heroverwegen: "Toch gelooft zij dat een heroverweging mogelijk is welke kan leiden tot een terugkeer van Alex Kroes bij Ajax in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook", leest het.

De bestuursraad schrijft verder dat de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 21 mei wat hen betreft te laat is om een heroverweging van de besluitvorming rond Kroes voor te stellen, 'aangezien voor Ajax de belangrijkste voetbalweken aanbreken, zowel binnen maar vooral ook buiten het veld'. Pogingen om 'op korte termijn een gesprek te arrangeren' zijn echter vooralsnog niet succesvol gebleken. "De Bestuursraad roept de Raad van Commissarissen dan ook op om toch echt komende week met elkaar te kijken wat er nodig is om tot een heroverweging te komen die het belang van Ajax dient", wordt de brief afgesloten.

