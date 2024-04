Buitenlandse topclub benadert Pastoor: 'Natuurlijk ben je dan als sportman gestreeld'

Alex Pastoor is naar eigen zeggen 'een tijd geleden' benaderd door 'een topclub uit het buitenland'. De 57-jarige oefenmeester kondigde aan het begin van deze week aan dat hij aan het eind van het seizoen na tweeënhalf jaar gaat vertrekken bij Almere City.

Voor de camera's van ESPN blikt Pastoor vast vooruit op de zee van vrije tijd die hem te wachten staat. In principe duurt zijn Almeerse avontuur nog vier wedstrijden; enkel als de club nog wordt veroordeeld tot het spelen van de play-offs om degradatie wordt dat nog verlengd. Met een huidige twaalfde plaats - en een voorsprong van negen punten op de nummer zestien (RKC Waalwijk) - is de kans op dat scenario nu al zo goed als verkeken.

Pastoor is in principe niet van plan om zich komende zomer direct in een nieuw avontuur te storten: "Als je diep in mijn hart kijkt, stap ik liever even terug. Of dat even dan inderdaad drie, vier of vijf maanden is of langer, dat weet ik nog niet." Ook een baan buiten het voetbal trekt de oud-trainer van onder meer N.E.C. en Excelsior wel aan, zegt hij: "Chauffeur zijn, dat lijkt me ook heel erg leuk." Maar er zijn meer mogelijkheden, zegt hij later: "Je kunt ook denken aan dingen zoals het uitbouwen van de podcast (Met open vizier, die hij maakt voor FC Afkicken, red.). Misschien ga ik ook juist proberen iets heel anders te doen", houdt Pastoor alles nog even in het midden.

Toch wil Pastoor nog niet helemaal uitsluiten dat hij komende zomer toehapt als er een grote club op de stoep staat. "Op het moment dat een club van een niveau mij belt waar ik nog nooit heb gewerkt, dan zal ik al dit wat ik net gezegd heb moeten opschorten. Waarom? Omdat ik graag nog eens een keer op dat niveau zou willen werken. Omdat dat financieel een beter pensioen in het laatje brengt dan toen ik voetbalde in de tijd van de houten gulden."

Lees ook: Johan Derksen begrijpt niets van Eredivisietrainer: 'Nou heeft-ie voor het eerst een keer succes...'

Nog voordat hij zijn afscheid in Almere aankondigde, kwam er al een mooie optie voorbij, onthult Pastoor bovendien. "Een tijd geleden toen dit nog niet naar buiten was gebracht kwam er iemand met een topclub uit het buitenland naar me toe. Niet in de top drie competities", zegt de trainer. "Natuurlijk ben je dan als sportman gestreeld. Daarna komt het antwoord dat het me leuk lijkt om ooit nog eens te doen."

