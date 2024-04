Bizarre beelden: ploeggenoot van Benzema en Kanté krijgt klappen met een riem

Abderrazak Hamdallah beleefde donderdag een avond om heel snel te vergeten. De aanvaller ging met zijn club Al-Ittihad in de eindstrijd om de Supercup met liefst 1-4 onderuit tegen Al-Hilal en moest het na afloop flink ontgelden. Hamdallah kreeg van een gefrustreerde supporter op de tribune allerlei verwensingen naar zijn hoofd, reageerde daarop door een deel van zijn flesje water op hem leeg te gooien en werd vervolgens geslagen met een riem.

Al-Ittihad is een van de clubs uit Saudi-Arabië die afgelopen zomer grootschalig aan het inslaan sloeg in Europa. De club haalde onder meer N’Golo Kanté en Karim Benzema naar de Saudi Pro League. De Fransman werd groots gepresenteerd en met hem in de ploeg hoopte Al-Ittihad om de landstitel te kunnen gaan spelen, maar niets is minder waar. Al-Ittihad haalde 47 punten uit de eerste 27 duels, bezet daarmee de vierde plaats en heeft liefst dertig punten minder dan Al-Hilal. De koploper van de Saudi Pro League gaat als een speer. Het verloor dit seizoen nog geen competitiewedstrijd, wist al 83 keer te scoren en kreeg slechts zeventien doelpunten om de oren.

Al-Hilal stevent in rap tempo af op de landstitel en won donderdag dus ook al de Supercup. Het was in de finale met 1-4 te sterk voor Al-Ittihad. Malcom opende al na vijf minuten de score namens Al-Hilal. Al-Ittihad kwam via Hamdallah weliswaar snel op gelijke hoogte, maar dankzij een treffer van Salem Al-Dawsari ging Al-Hilal alsnog met een voorsprong rusten. Het duurde vervolgens tot de laatste minuten van de wedstrijd alvorens er afstand werd genomen. Malcom maakte er met zijn tweede van de avond 1-3 van en Nasser Aldawsari bepaalde de eindstand op 1-4. Een fikse teleurstelling dus voor Al-Ittihad en zijn supporters en dat was na afloop te merken.

Een supporter uitte zijn frustratie vooral richting Hamdallah. De aanvaller was nog wel trefzeker, maar moest het na het laatste fluitsignaal en bij het verlaten van het veld flink ontgelden. Hij kreeg allerlei verwensingen naar zijn hoofd, pikte die niet en reageerde door een deel van zijn flesje water naar de supporter te gooien, die vervolgens weer reageerde door de voetballer met zijn riem een paar tikken te geven. Hamdallah moest door teamgenoten in bedwang worden gehouden. Voor de supporter in kwestie liep het minder goed af: hij werd meteen gearresteerd.