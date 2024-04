Blunder van Ramaj betekent in blessuretijd puntenverlies voor Ajax

Ajax heeft op de valreep punten verspeeld in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Na een vroeg doelpunt van Anton Gaaei stevenden de Amsterdammers af op een 1-0 zege, maar in de blessuretijd maakte Bas Kuipers de 1-1. Aan dat doelpunt ging een blunder van vooraf: de doelman tastte mis bij een voorzet.

Het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles was een duel om de vijfde plaats. Bij een overwinning zouden de Amsterdammers een gat van zeven punten slaan op de ploeg uit Deventer, maar bij een overwinning van Kowet zou het gat tot een punt slinken. De thuisploeg kende een onstuimige week: slechts drie weken na zijn aanstelling werd algemeen directeur Alex Kroes geschorst, omdat hij in zijn functie bij AZ aandelen van de Amsterdamse club zou hebben gekocht. Daarbij kwamen revanchegevoelens van de bezoekers, die in Deventer ondanks het betere spel met 2-3 verloren.

De eerste doelpoging van de wedstrijd kwam op naam van Bobby Adekanye, maar na een goede passeeractie schoot hij de bal huizenhoog over. Dat was zo ongeveer de eerste keer dat de ploeg van René Hake van eigen helft af kwam, want het was Ajax dat in de openingsfase de teugels in handen had. Omdat de bezoekers het veld erg klein hielden, was het echter puzzelen om de ruimtes op het veld te vinden. Mika Godts was de eerste Ajacied die een schot loste, maar zijn krul was een prooi voor de keeper. Zijn poging was echter wel het startsein voor een attractieve wedstrijdfase.

Zo was Olivier Edvardsen kort daarna dichtbij een openingstreffer, maar werd zijn poging knap gekeerd door Diant Ramaj. In de tegenaanval had Steven Bergwijn, die als spits fungeerde wegens de ziekte van Chuba Akpom, de uitgelezen kans om namens Ajax de score te openen. Hij ‘volleerde’ de voorzet van Gaaei echter naast. De Deen besloot het even later daarom maar zelf te doen. Hij twijfelde niet toen een doorgeschoten voorzet van Godts zijn kant op kwam en schoot kiezelhard de 1-0 binnen. Door de gegroeide ruimtes kreeg de thuisploeg nog enkele mogelijkheden, maar deze werden gestopt door Jeffrey de Lange. Nadat Willum Willumson van dichtbij een kopbal geblokt zag, betrokken de Deventenaren opnieuw de verdedigende stellingen.

Net als in de eerste fase zocht de thuisploeg opnieuw geduldig naar de ruimtes tussen de linies van Kowet. Ditmaal was de ploeg van John van ‘t Schip meer succesvol, al waren de Amsterdammers in de afronding weinig effectief. Kort voor rust was Godts dichtbij een treffer, maar zijn inzet spatte op de paal uiteen. In het tweede bedrijf probeerde Go Ahead meer mee te voetballen, terwijl de intensiteit van het spel aan Ajax-zijde afnam. Beide ploegen hadden wederom moeite om tot kansen te komen, net als in de beginfase van de eerste helft. Bas Kuipers had de beste mogelijkheid, maar zijn schot werd eenvoudig gepakt door Ramaj.

Het team van Hake leek de creatieve ingevingen te missen om het Ajax werkelijk lastig te maken. Willumson probeerde zijn team bij de hand te nemen door zichzelf veelvuldig lager op het veld te posteren, maar ook de IJslander kon het verschil niet maken. Bijna bracht een corner uitkomst, maar met een handig blok voorkwam Ahmetcan Kaplan de gelijkmaker van Mats Deijl. Aan de andere kant noteerde Bergwijn een redelijke mogelijkheid, maar de bezoekers hadden inmiddels het betere van het spel. Van een Deventers slotoffensief was echter nauwelijks sprake. Ajax noteerde in het laatste kwartier zelfs de grootste mogelijkheden, maar de schoten van de invallers werden geblokt. Zo leken de Amsterdammers op de overwinning af te gaan, totdat Ramaj mistastte bij een hoge bal van Edvardsen. Doordat Finn Stokkers handig hinderde pakte de Duitse keeper de bal niet, waarna Kuipers binnenschoot. Zo laat Ajax een grote kans liggen om een voorschot te nemen op plaats vijf en in te lopen op AZ.

