BNR betrapt Van Praag: voormalig bondsvoorzitter bezat in KNVB-tijd al aandelen van Ajax

Michael van Praag was al in zijn tijd als bondsvoorzitter van de KNVB in het bezit van aandelen van Ajax, zo meldt BNR. De voetbalbond staat het bezitten van belangen in een organisatie die het belang van de KNVB kan schaden niet toe. Door het bezitten van de aandelen overtrad Van Praag deze regel.

Dat Van Praag als bondsvoorzitter al in het bezit was van aandelen van Ajax, blijkt uit documenten in het bezit van BNR-sportverslaggever Jaap de Groot. De journalist nam vervolgens contact op met de KNVB maar kreeg te horen dat deze regelementen niet golden voor bestuurders van de bond.

“Toen heb ik toch maar besloten om de regelementen voor de bondsbestuurders op te zoeken”, geeft De Groot aan tegenover BNR. “In artikel 3.1 staat gewoon klip en klaar dat een bondsbestuurder geen financieel belang mag hebben in een organisatie die eventueel het belang van de KNVB kan schaden. Dat is getekend op 8 november 2018, met de handtekening van Van Praag daaronder.”

Wanneer De Groot de bond met deze regelementen confronteert, krijgt hij te horen dat de bond zich niet uitlaat over voormalig bestuurders. “Ik probeer er vooral mee aan te geven dat het wordt gebagatelliseerd op het moment dat het Van Praag betreft.” Hij vraagt zich ook vooral af waarom er bij Alex Kroes wel zwaar wordt gewogen aan het bezitten van de aandelen. “Ik merk dat de leden echt op ramkoers zitten, omdat er bij het op non-actief zetten van Kroes sprake is van een afrekening. Het bevestigt dat het scherp inzetten op Alex Kroes toch een soort politiek spel is. Mensen die onderdeel zijn van het probleem roepen nu dat ze het probleem gaan oplossen. Maar dan blijft alles dus hetzelfde.”

