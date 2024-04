Boskamp reageert als door een adder gebeten na opmerkelijke theorie Borst: 'Heb je gezopen?'

Wanneer Hugo Borst een opmerkelijke theorie over een doelpunt van deelt, reageert Jan Boskamp als door een adder gebeten. De Feyenoord-fan vindt dat Borst onzin uitkraamt.

Wilfred Genee wil tijdens Veronica Offside even over Kevin De Bruyne praten. De Belgische sterspeler van Manchester City schoot zijn club eigenhandig naar de winst op Crystal Palace (2-4), door twee doelpunten te maken en een assist te leveren. Boskamp geniet enorm van De Bruyne. “Die is zó goed.”

Vooral het eerste doelpunt van De Bruyne, de 1-1, was een fraaie goal. Van net binnen de zestien krult de middenvelder de bal in de rechterbovenhoek. Borst heeft een theorie over dat doelpunt. “Hij raakt hem verkeerd, hè. Kijk nou goed.” Boskamp wil niks weten van de analyse van zijn collega. “Ahh, rot nou toch op, Hugo!” Borst gaat echter vrolijk verder met zijn monoloog. “Helemaal rechts staat iemand vrij. Het was gewoon een pass. En dan doet hij dit, en claimt ‘ie hem ook nog.” Boskamp weet niet wat hij hoort. “Heb je gezopen ofzo?” Borst kan dat echter ontkrachten. “Nee, nee, ik krijg hier niks.” Vervolgens zoekt Boskamp steun bij Dick Advocaat, die hij en passant een tik op zijn schouder verkoopt. “Godverdomme”, horen we de bondscoach van Curaçao uitkramen.

Boskamp wil ook het tweede doelpunt van De Bruyne laten zien, de 1-4. “Dat is ook zo’n mooie goal. Let op, Hugo. Komt die rooie, op z’n linkerbeen. Hop, pats. Een wereldactie man.” Borst dolt daarna verder met de Feyenoord-fan. “Die wel. Die compenseert dan toch een beetje voor de slechte van de trap van een overschatte Belgische voetballer. Die jongen kan het alleen maar met goede spelers om zich heen. Hij zou pas een klasbak zijn, als hij met België een keer zou presteren.” Boskamp reageert vervolgens niet met woorden, maar simpel met een diepe zucht.

