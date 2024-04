Brian Brobbey geeft toe: 'Ik was een beetje chagrijnig op hem'

Met de gelijkmaker stond zondag aan de basis van de comeback van Ajax tegen FC Twente. De spits kopte in minuut 59 de 1-1 tegen de touwen. Na afloop vertelt hij aan ESPN over zijn doelpunt, dat even nog afgekeurd dreigde te worden.

Het doelpunt kwam voort uit een vrije trap. De indraaiende bal van Kenneth Taylor werd binnengekopt door Brobbey. Voordat de vrije trap genomen werd, hadden Taylor en Benjamin Tahirovic een discussie wie de vrije trap moest nemen. Brobbey kwam tussenbeide en wees Taylor aan als de nemer. “Ik zei tegen Kenneth dat hij hem moest nemen. Hij heeft goed geluisterd. Hij luistert altijd naar mij, ik ook naar hem.”

Brobbey had nog een boodschap voor zijn ploeggenoot. “Ik zei tegen Kenneth dat hij die bal gewoon bij de tweede paal moest spelen. En dat deed hij ook.” De videoarbitrage bekeek nog even of er sprake was van hinderlijk buitenspel van Sivert Mannsverk. Terwijl VAR Pol van Boekel zich over de beelden boog, raakte Brobbey in discussie met tegenstander Robin Pröpper. “Ik was een beetje chagrijnig op ‘m. Hij zei dat de goal afgekeurd zou worden en ik zei van niet. Uiteindelijk had ik gelijk.”

Ondanks zijn doelpunt kende Brobbey geen vlekkeloze wedstrijd. In de eerste helft deelde hij mee in het slechte spel van Ajax. “Ik had het lastig, ja. Ik kreeg weinig ballen en stond een beetje op een eilandje. In de tweede helft speelden we met een andere formatie en ging het draaien. We zijn natuurlijk 4-3-3 gewend, daarin weten we wat we moeten doen.”

