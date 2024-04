Brian Laudrup adviseert Premier League-speler om terug te keren in Amsterdam: ‘Dan wordt hij als koning onthaald’

Michael Laudrup zou aanraden opnieuw bij Ajax te tekenen. De middenvelder was tussen 2009 en 2013 al actief in Amsterdam, waarna hij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Bij zijn huidige club Manchester United is hij geen vaste waarde.

Eriksen lijkt bij de ploeg van Erik ten Hag ondertussen op een zijspoor te zijn beland. De 32-jarige middenvelder speelde dit seizoen in zestien Premier League wedstrijden mee, maar begon vaak op de bank. De laatste keer dat hij in de competitie in de basis startte, was thuis tegen zijn oude club, Tottenham, op 14 januari 2024. In dat duel werd hij na 58 minuten gewisseld. In alle 21 wedstrijden waarin hij dit seizoen minuten maakte voor United, scoorde hij een keer en gaf hij twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Laudrup geeft Eriksen via het Deense Viaplay raad. “Als ik zijn mogelijkheden bekijk, zou Ajax wat mij betreft een geweldige plek zijn om terug te keren. Daar kan hij nog een paar jaar goed presteren.” De aanvallende middenvelder kreeg tijdens het EK in 2021 een hartstilstand, maar keerde toch terug aan de top. “Na dat moment revalideerde hij ook in Amsterdam. Hij kent de stad, de taal, de club. Als hij terugkeert, wordt hij als koning onthaald.”

Laudrup speelde zelf ook aan het einde van zijn carrière voor Ajax, in het seizoen 1999/2000. Op het moment dat hij in Amsterdam tekende, was hij dertig jaar. Na een seizoen bij de club besloot hij zijn voetbalschoenen op te hangen. Eriksen zou volgens Laudrup baat hebben bij een fysiek minder zware competitie. “Dat denk ik ja. Ajax krijgt dan wel een oud middenveld met Henderson en Eriksen, maar het niveau van de competitie ligt lager; hij kan helpen het team weer op te bouwen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."