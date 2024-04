Brobbey vindt nieuwe passie: Ajax deelt toffe ‘achter de schermen’-video

staat deze maand op de cover van Men’s Health. De spits van Ajax was voor de fotoshoot wel een beetje nerveus, maar heeft uiteindelijk genoten van de ervaring, zo valt te zien in een video op de clubwebsite van Ajax.

In de video gaat het mediateam van de Amsterdammers mee op pad met Brobbey naar zijn fotoshoot. Wanneer hij zich klaarmaakt, valt een van de stylisten op dat de spits vooral in het zwart is gekleed. “Ik ben niet zo van kleuren”, geeft hij aan. “Alleen maar donker, maar misschien wordt u wel mijn stylist.” Wanneer Brobbey de vraag krijgt of hij schoenen mee heeft, geeft hij aan van niet. “Ik heb geen schoenen bij me, ik ben alleen op mijn Crocs.” Even later in de video zien we de aanvaller zitten in een mooi pak met zijn Crocs eronder.

Na de fotoshoot geeft Brobbey aan dat hij een leuke dag heeft gehad. “Het was heel leuk, even iets nieuws”, geeft hij aan. “Leuke mensen ook, want hij (de fotograaf, red.) is Ajacied.” In het artikel van Men’s Health komen verschillende onderwerpen naar voren. Zo heeft de spits het over het feit dat hij als grappig wordt gezien en bespreekt hij zijn ambities.

Brobbey kan op social media op positieve reacties rekenen. Op Instagram laten onder anderen Kenneth Taylor, Owen Wijndal en Donny Roelvink hun waardering voor de cover blijken. Toch waren de reacties van tevoren niet zo positief als gehoopt. “Jordan (Henderson, red.) vroeg me: ‘Wat ga je doen?’ Ik zei dat ik een shoot had met Men’s Health, toen ging hij lachen. Ik vroeg hem of hij ook van die shoots doet, maar toen zei hij: ‘Nee, ik laat die supersterren het alleen doen’”, vertelt de spits met een grijns op zijn gezicht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Afellay schrikt van nieuws over Ajax: 'Dat is toch ondenkbaar?!'

Ibrahim Afellay is geschrokken van het nieuws dat een sleutelfiguur niet is benaderd voor het KPMG-onderzoek naar Ajax en Sven Mislintat.