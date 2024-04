Burnley 'moet' af van Weghorst: transfer naar FC Twente mogelijk stap dichterbij

Burnley, dat zo goed als zeker gaat degraderen, kan na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet door met . De spits, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Hoffenheim, is na een degradatie naar de Championship niet meer te betalen voor de Engelse club. FC Twente zou uitstekende papieren hebben om de boomlange aanvaller over te nemen.

Echter hoopt Alex Rosen, de algemeen directeur van Hoffenheim, dat Weghorst ook volgend seizoen in de Bundesliga speelt. De nummer acht van de Duitse competitie is tevreden over de spits, die dit seizoen al goed was voor zes goals. Afgelopen weekend was de Nederlander nog belangrijk met een goal en een assist in de wedstrijd tegen FC Augsburg.

Rosen laat zich tegenover BILD uit over de situatie rondom Weghorst. “Hij wordt te duur voor Burnley als ze degraderen”, begint de algemeen directeur. “Het kan ingewikkeld zijn, het is een kwestie van de juiste timing”, vertelt hij vervolgens. Het lijkt erop dat hij met deze uitspraken weinig wil uitlaten over een langer verblijf van Weghorst bij Hoffenheim. Trainer Pellegrino Matarrazo ziet Weghorst graag langer blijven. “Hij is een werkpaard, hij werkt door tot hij niet meer kan. Hij leidt het team ook met zijn emotionele aard.”

'Weghorst wil flink inleveren voor transfer naar FC Twente'

Ook FC Twente wil maar wat graag zakendoen met de boomlange aanvalsleider. Leon ten Voorde gaf aan dat Weghorst na dit seizoen dolgraag een transfer naar de Tukkers wil maken. Hoewel het salaris van de 31-jarige aanvaller bij Burnley stukken hoger is dan bij Twente, is de spits bereid om in te leveren. De vraag is hoe Hoffenheim omgaat met de interesse van de huidige nummer drie van de Eredivisie.

