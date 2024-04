Carlos Forbs en twee andere Ajax-spelers in lijst van 100 grootste talenten van Europa

De lijst met de honderd grootste talenten van Europa is zaterdag naar buiten gekomen. Hoewel Ajax op sportief vlak een rampzalig seizoen kent, zijn er desondanks wél drie spelers opgenomen in de Golden Boy Awards. Onder meer Carlos Forbs vindt zichzelf terug in de lijst.

Dat is enigszins opmerkelijk te noemen, aangezien Forbs dit seizoen niet kan rekenen op een basisplaats en onlangs zelfs bij Jong Ajax werd opgesteld. De zomeraanwinst kan in zijn eerste seizoen in Amsterdam nog niet overtuigen, maar staat wel op plek 93 met een beoordeling van 59,4.

Forbs is dus niet de enige Ajacied in de lijst, want ook Jorrel Hato en Kristian Hlynsson staan erin. Het tweetal staat een stuk hoger dan de Portugese collega. Hlysson bevindt zich op de 38e plek, terwijl Hato op een knappe negende plaats staat. Ook Feyenoorder Yankuba Minteh heeft een uitverkiezing. De Gambiaan moet het doen met een 21e plek.

Verder zijn er ook nog een aantal andere Eredivisionisten te vinden in de lijst, namelijk Oliver Braude van sc Heerenveen (88) en Ruben van Bommel van AZ (90). Oud-NAC-speler Ezechiel Banzuzi, tegenwoordig OH Leuven, is de nummer honderd. Lamine Yamal van FC Barcelona staat op plek één.

De lijst is samengesteld op basis van de prestatiestussen 3 oktober 2023 en 27 maart 2024, waarbij hij maandelijks wordt geüpdatet tot oktober van dit jaar. De ranking wordt samengesteld op basis van drie factoren: sportprestaties, speeltijd en de sterkte van de club, met daarbij ook nog een bonus

