Champions League-held doet boekje open over cruciaal moment: 'We hebben hem specifiek uitgekozen'

was woensdagavond de held van Real Madrid in de strafschoppenserie. De Oekraïense doelman heeft de statistieken van een penalty-killer en maakte dat imago ook waar.

Nadat er in het Champions League duel tussen Manchester City en Real Madrid na twee duels nog een gelijke totaalstand op het bord stond (4-4), moesten strafschoppen de beslissing brengen. Dat Real daarin aan het langste eind trok was eigenlijk, kijkend naar de statistieken, geen verrassing. City-doelman Ederson stopte in zijn carrière 6 van de 56 (10,7%) penalty’s, terwijl de 25-jarige keeper van De Koninklijke er 8 van de 22 (36,4%) tegenhield. In de serie tegen City stopte Lunin er twee, mede daardoor eindigde die reeks in 3-4 voor Real.

Bernardo Silva was één van de nemers van de thuisploeg die zijn strafschop gekeerd zag worden. De Portugees schoot een belabberde penalty dwars door het midden. Volgens Lunin was dit vooraf afgesproken werk. “Ik moest wat risico nemen met een van de strafschoppen”, vertelde de keeper tegen Movistar Plus+. "We (samen met technische staf Real, red.) kozen iemand waarbij ik in het midden moest blijven staan, dat was Bernardo Silva. Godzijdank pakte dat voor ons goed uit.”

Ook had de Oekraïner nog complimenten over voor zijn teamgenoten. “Een uitwedstrijd in de Champions League, we hebben echt geleden op het veld. Ik ben het team heel dankbaar voor hoe ze hebben gevochten. Ik had niet vandaag niet zo kunnen rennen zoals mijn teamgenoten hebben gedaan.”

