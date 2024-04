Woerts fileert Van Praag: ‘Moreel kompas was toen anders afgesteld dan nu’

Chris Woerts verwacht dat Alex Kroes terug zal keren bij Ajax. De bargast bij Vandaag Inside denkt dat de geschorste algemeen directeur van de Amsterdammers er uiteindelijk met een berisping van af zal komen.

“Hij komt terug”, begint Woerts in Vandaag Inside wanneer Wilfried Genee hem vraagt wat er met Kroes gaat gebeuren. “De leden willen hem graag terug hebben. Hij is natuurlijk een heel gerespecteerd lid van Ajax.”

Woerts ziet dat Michael van Praag hypocriete uitspraken heeft gedaan over Kroes. “Het grappige is dat Van Praag vorige week heeft gezegd dat hij niet past in het moreel kompas van Ajax, want hij heeft een strafbaar feit gepleegd. Dan moet ik toch even in herinnering roepen, in 1993, met de uitspraak van de FIOD-affaire, is Ajax veroordeeld tot een miljoen gulden boete met een miljoen gulden voorwaardelijk.”

“Arie van Eijden, toenmalig directeur, is veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijk en een boete van zestigduizend gulden”, gaat Woerts verder. “Van Praag is vervolgens gewoon voorzitter van de KNVB geworden en Arie is directeur bij de KNVB geworden. Toen was het moreel kompas blijkbaar anders afgesteld dan het nu is. Het zijn dus hele grote woorden, maar hij is gewoon afgerekend op het feit dat hij het KMPG-rapport niet blind wilde ondertekenen en hij wilde een aantal zuiveringen doorvoeren in de organisatie. Ze moeten hem hooguit een berisping geven, volgende week gewoon benoemen en door”, sluit hij af.

