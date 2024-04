Danny Blind spreekt Ajax-collega Michael van Praag live op televisie volledig tegen

Danny Blind vindt dat supporters van Ajax zich wél zorgen moeten maken, zo geeft het lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Amsterdamse club zondagavond aan op Ziggo Sport. De voorzitter van de RvC, Michael van Praag, gaf onlangs nog aan dat aanhangers van de nummer zes van de Eredivisie zich geen zorgen zouden hoeven maken over de toekomst.

Presentator Bas van Veenendaal bespreekt met Blind de historische nederlaag van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) na, waarna Blind de vraag krijgt of supporters van Ajax zich zorgen moeten maken: "Ja, tuurlijk moet je je zorgen maken, dat is logisch", zegt Blind, waarna Van Veenendaal de analist van Ziggo voorlegt dat Van Praag onlangs aangaf dat er onder aanhangers van de Amsterdamse club geen zorgen hoefden te zijn over de toekomst.

Artikel gaat verder onder video

"Als je kijkt waar we vandaan komen en waar we ons nu bevinden, dan moet je je wel zorgen maken", vindt de analist, die er in zijn rol als Commissaris alles aan doet om de club er weer bovenop te helpen: "Je zult nu moeten zorgen dat de directie weer op orde komt om de dingen te doen die gedaan moeten worden. We moeten het met elkaar doen", besluit Blind.

Bekijk hieronder het interview met Danny Blind!