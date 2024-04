Ajax heeft naast De Toekomst nóg twee opties voor thuiswedstrijden in de play-offs

Mocht Ajax er niet in slagen zich via de reguliere competitie te verzekeren van Europees voetbal en via de play-offs een startbewijs in de wacht moet zien te slepen, dan heeft het wat betreft het spelen van thuiswedstrijden drie opties: trainingscomplex De Toekomst, de wedstrijd omdraaien of op een andere locatie spelen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdagochtend althans. Spelen in de eigen Johan Cruijff ArenA behoort niet tot de opties.

Ajax had afgelopen week goede zaken kunnen doen in de strijd om de vijfde plaats, die bij bekerwinst van Feyenoord recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal en dus het ontlopen van de play-offs. De Amsterdammers hadden bij een overwinning op Go Ahead Eagles de voorsprong ten opzichte van de concurrenten vergroot, maar kwamen op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord raakten ze de vijfde plaats kwijt aan NEC, dat nu één punt meer heeft.

Artikel gaat verder onder video

De formatie van coach John van ’t Schip moet dus nog alle zeilen bijzetten om de play-offs eventueel te kunnen ontlopen. Mocht er niets anders opzitten voor de gevallen grootmacht, dan kan het voor de thuiswedstrijden in elk geval niet terecht in de eigen Johan Cruijff ArenA. In mei staan in dan stadion concerten van De Toppers op het programma en de groep heeft bij monde van onder meer zanger Gerard Joling al gezegd niet te zullen wijken voor eventuele wedstrijden van Ajax. De club zal dus op zoek moeten naar een oplossing. Volgens De Telegraaf liggen er drie opties op tafel.

Jack van Gelder meldde zondagavond al dat Ajax zich bij deelname aan de play-offs mogelijk verplaatst naar De Toekomst, waar het beloftenteam doorgaans zijn thuiswedstrijden speelt. De wedstrijd omdraaien of een andere locatie spelen zijn volgens De Telegraaf ook opties. “Aan alle drie zitten haken en ogen vast. De gemeente Amsterdam en de KNVB moeten beslissen of op De Toekomst publiek is toegestaan. Bij het omdraaien van de wedstrijd hebben de tegenstanders van Ajax ongeacht hun eindklassering thuisvoordeel en een andere locatie zal niet eenvoudig zijn vanwege de korte voorbereidingstijd en afhankelijk is van de deelnemers”, zo schrijft de krant.

Ajax bezet in de Eredivisie momenteel de zesde plaats. De voorsprong op Go Ahead Eagles en FC Utrecht is drie punten, nummer negen Sparta Rotterdam volgt op vijf. De Amsterdammers moeten in de laatste weken van het reguliere seizoen nog wel wat punten laten liggen willen ze zelfs deelname aan de play-offs op het spel zetten. Ze krijgen komende zondag bezoek van FC Twente. Daarna wachten wedstrijden tegen Excelsior (thuis), FC Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit).

