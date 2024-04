Van Gelder komt met Ajax-nieuws en noemt mogelijk onderkomen tijdens play-offs

Mocht Ajax er niet in slagen zich via de reguliere competitie te verzekeren van Europees voetbal en via de play-offs een startbewijs in de wacht moeten proberen zien te slepen, dan zal het voor thuiswedstrijden mogelijk uitwijken naar trainingscomplex De Toekomst. Dat weet Jack van Gelder zondagavond te melden althans.

Voor Ajax blijven de problemen zich opstapelen. De Amsterdammers zagen zich eerder deze week genoodzaakt om Alex Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen nadat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. Ze willen de samenwerking met de algemeen directeur het liefst permanent beëindigen. Ajax speelde twee dagen later teleurstellend gelijk tegen Go Ahead Eagles en kreeg zondagmiddag genadeloos klop van Feyenoord. Daardoor is de ploeg van trainer John van ’t Schip de vijfde plaats kwijtgeraakt aan NEC en is het nog maar de vraag of het zich rechtstreeks gaat plaatsen voor Europees voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Mocht dat niet lukken en Ajax via de reguliere competitie in de play-offs belanden, dan moet het voor de thuiswedstrijden op zoek naar een tijdelijk ander onderkomen. In mei staan immers concerten van De Toppers gepland in de Johan Cruijff ArenA en de groep heeft bij monde van Gerard Joling al laten weten geen plaats te maken voor Ajax. Over een tijdelijk ander onderkomen was lang niet veel bekend, maar Van Gelder komt een paar uur na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker met nieuws. “Als Ajax in de play-offs terecht gaat komen is de ArenA bezet vanwege De Toppers. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er uitgeweken naar De Toekomst!”, zo schrijft de voormalig presentator en commentator op X.

Als Ajax in de play-offs terecht gaat komen is de Arena bezet vanwege de Toppers. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er uitgeweken naar De Toekomst !! — Jack van Gelder (@jackvangelder) April 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.