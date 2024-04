Degradatiezorgen Excelsior nemen fors toe na nieuwe nederlaag bij PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft zaterdagavond uitstekende zakengedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Johnny Jansen boekte een benauwde zege op concurrent Excelsior (2-1) en lijkt daarmee een flinke stap te zetten richting handhaving. Voor de Kralingers ziet de wereld er heel anders uit op dit moment.

De druk stond er bij beide ploegen flink op in een warm Zwolle. Winst was noodzaak om de weg omhoog op de ranglijst te hervinden. Vanaf minuut één was er voor de toeschouwers spektakel te zien. Allereerst zorgde Zwolle-spits Lennart Thy ervoor dat Lazaros Lamprou namens Excelsior de 1-0 binnen kon schieten. De Griek liet dit echter na, waarna aan de andere kant Bram van Polen, stijf van de pijnstillers, een vrije schietkans over zag gaan. Nadat Lennart Thy een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag worden, dacht het Zwolle-publiek dat het via Eliano Reijnders wel een doelpunt kon bejubelen, maar de rush had de veelzijdige middenvelder teveel gekost en hij zag zijn rollertje voorbij de paal hobbelen.

Kort daarna was het alsnog geldig raak. Excelsior diende een corner te verdedigen, wat dit seizoen een helse klus is voor de Rotterdammers. Dat bleek andermaal toen Odysseus Velanas de bal strak voor wist te zetten en Anselmo MacNulty, de linksback van dienst, het laatste zetje wist te verzorgen. Gesteund door de voorsprong had PEC een tijdje weinig te duchten van de gasten uit Rotterdam tot plots een corner van Julian Baas bijna pardoes het doel in viel. Zwolle-doelman Jasper Schendelaar wist er net op tijd nog een handje tegenaan te krijgen. Collega-doelman Stijn van Gassel deed datzelfde kort daarna op inzetten van Younes Namli en Anouar El Azzouzi. De doelman van de Rotterdammers deed dat vlak voor rust nogmaals en wel op wonderbaarlijke wijze na een inzet van van Polen. De rust werd bereikt met een dikverdiende 1-0 voorsprong voor de Blauwvingers.

Excelsior kwam na rust beter voor de dag. Met de teruggekeerde Redouan El Yaakoubi in het hart van de verdediging beten de Rotterdammers feller van zich af. Het leidde nog niet tot de gewenste kansen en het was dankzij de paal dat Excelsior de achterstand niet zag oplopen. Een terugspeelbal van Baas was curieus genoeg de aanleiding voor de aluminiumtreffer. Na ruim een uur gespeeld te hebben was het alsnog de 2-0 die het arme Excelsior moest incasseren. De Bulgaarse huurling Filip Krastev stuurde Velanas knap weg, waarna de Griek onverbiddelijk afrondde en Zwolle op een bevrijdende 2-0 voorsprong wist te zetten.

Het duel leek beslist en met het laatste fluitsignaal in zicht leek Zwolle eenvoudig de drie punten bij te mogen schrijven, totdat een Rotterdamse corner zorgde voor wanorde in de Zwolse verdediging en Lance Duijvestijn de aansluitingstreffer kon binnenschuiven. Verder dan dat wist Excelsior niet te komen. Zwolle hield stand en won zodoende na 8 duels weer eens een duel. Met nu 31 punten in het bezit is handhaving in de Eredivisie heel dichtbij voor Johnny Jansen en zijn mannen. Marinus Dijkhuizen wacht met zijn Excelsior inmiddels 11 duels op een zege. Ook ditmaal kon zijn elftal weinig indruk maken en verloor het terecht. Met FC Volendam thuis in het vooruitzicht moet er echt gewonnen gaan worden wil het niet verder afdalen in het degradatiemoeras. PEC Zwolle wacht in datzelfde weekend een uitduel in Nijmegen, waar NEC wacht.