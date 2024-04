Vermoedelijke opstelling Ajax: Van ’t Schip voert tegen Excelsior drastische wijziging door

Ajax-trainer John van ’t Schip keert woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior terug naar een systeem met vier verdedigers. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Amsterdammers traden anderhalve week geleden in het thuisduel met FC Twente nog aan in een formatie met vijf verdedigers, maar Van ’t Schip gooide het in de tweede helft al over een andere boeg en wat hij vervolgens te zien kreeg, smaakt hem naar meer.

Ajax was er alles aan gelegen zich tegen FC Twente te herstellen van de historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord, maar na een slechte eerste helft lag een nieuwe teleurstelling op de loer. De Amsterdammers gingen rusten met een 0-1 achterstand en dreigden opnieuw averij op te lopen in de strijd om de vijfde plaats, maar na een tactische omzetting slaagden ze er toch nog in om de achterstand om te buigen in een overwinning (2-1). Ajax trad in de tweede helft aan in het ‘vertrouwde’ 4-3-3-systeem en ging prompt een stuk beter voetballen.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip vertelde dinsdag in gesprek met het clubkanaal al dat hij zijn ploeg tegen Excelsior mogelijk vanaf het begin laat aantreden in een systeem met vier verdedigers. “Na de omzetting van de formatie naar 4-3-3 zag je dat er een groot verschil was met de eerste helft. We wisten de 0-1 achterstand om te buigen naar een 2-1 overwinning. Dat geeft de jongens ook het gevoel dat we op die wijze verder kunnen gaan”, zo klinkt het namens de trainer. Het Algemeen Dagblad verwacht daarom dat Ajax woensdagavond begint met vier man achterop. Geronimo Rulli verdedigt het doel, de defensie voor hem zal bestaan uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Jordan Henderson keerde dinsdag terug op het trainingsveld en is er tegen Excelsior mogelijk weer bij, maar de krant verwacht de Engelsman niet meteen terug aan de aftrap. Ten opzichte van het thuisduel met FC Twente verliest Branco van den Boomen zijn basisplaats. De zomeraanwinst werd tegen de Tukkers in de rust vervangen door Benjamin Tahirovic en het AD verwacht laatstgenoemde woensdag aan de aftrap. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor. Steven Berghuis heeft dinsdag een klein gedeelte meegetraind, maar is er tegen Excelsior nog niet bij. Mika Godts heeft naar verluidt opnieuw een basisplaats. Hij zal samen met Brian Brobbey en Steven Bergwijn voor de doelpunten moeten gaan zorgen.

De ontmoeting tussen Ajax en Excelsior begint om 21.00 uur. Bij een overwinning doen de Amsterdammers goede zaken. De achterstand op nummer vier AZ en de voorsprong op NEC wordt dan in elk geval tijdelijk vier punten. NEC en AZ staan komende zondag tegenover elkaar in Nijmegen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Mannsverk, Taylor, Tahirovic; Godts, Brobbey, Bergwijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

Achter de schermen bij Ajax valt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot nogal eens.