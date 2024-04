Domper voor Dortmund: Malen mist cruciale Champions League-wedstrijd tegen Atlético

zal dinsdagavond niet in actie komen voor Borussia Dortmund in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De aanvaller heeft een blessure aan zijn knie opgelopen.

Dinsdagavond neemt Borussia Dortmund het in eigen huis op tegen Atlético Madrid in de return van de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Edin Terzic zal zich dan zonder Malen moeten herstellen van een 2-1 nederlaag in het heenduel in Madrid. De Nederlander kampt namelijk met een knieblessure, zo meldt Ruhr Nachrichten.

Artikel gaat verder onder video

Extra vervelend voor Malen is dat hij pas net terug was van een bovenbeenblessure. Door dat kwetsuur moest hij de duels met Bayern München en VfB Stuttgart aan zich voorbij laten gaan. Ook ontbrak hij in het eerste duel met Atlético. De aanvaller maakte afgelopen zaterdag zijn rentree met een invalbeurt tegen Borussia Mönchengladbach, maar moet nu dus weer toekijken.

Naast Malen zal Terzic ook geen beroep kunnen doen op Sébastien Haller. De oud-Ajacied raakte afgelopen zaterdag geblesseerd aan zijn enkel. Zijn trainer bevestigde dat de Ivoriaan een week rust nodig heeft en dus niet beschikbaar is voor de krachtmeting in de Champions League. Aan de kant van Atlético Madrid is Memphis Depay nog altijd afwezig met een spierblessure.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bas Nijhuis zorgt voor grote hilariteit met onthulling over zijn vader

Bas Nijhuis zorgt voor hilariteit bij Wilfred Genee en Roxane Knetemann in de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside.