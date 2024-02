PSV krijgt in aanloop naar kraker tegenvallend bericht vanuit Dortmund

behoort tot de selectie van Borussia Dortmund, die is afgereisd naar Eindhoven voor het Champions League-duel tegen PSV. Achter de naam van de Oranje-international stond een vraagteken, aangezien hij dit weekend kampte met knieklachten. De 25-jarige aanvaller lijkt in ieder geval tot de wedstrijdselectie te behoren.

Malen is voor Borussia Dortmund een van de belangrijkste spelers, waardoor het voor Der Borussen belangrijk is dat de aanvaller inzetbaar is tegen PSV. Tegen Wolfsburg begon Malen wegens de pijntjes aan zijn knie uit voorzorg op de bank, waardoor het nog maar de vraag is of de razendsnelle aanvaller in de basis kan beginnen in het duel tegen zijn oude club in het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Peter Bosz had het vermoedelijk niet erg gevonden als Malen niet fit genoeg was om af te reizen naar Eindhoven, maar dat is dus wel het geval. Dat is een tegenvaller, want met Malen beschikt Borussia Dortmund Dieter Hamann over een speler met waanzinnige individuele kwaliteiten: "Malen is momenteel de belangrijkste speler van Dortmund", gaf de analist dit weekend aan. "Je kunt zien dat ze hem missen."

Bakayoko

Hoe het bij Borussia Dortmund nog maar de vraag is of Malen kan starten, is het bij PSV de vraag of Johan Bakayoko fit genoeg is om te beginnen aan de wedstrijd. Maandag staat hij op het trainingsveld op sportcomplex De Herdgang, waarna wordt besloten of de aanvaller kan starten tegen BVB.