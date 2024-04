Valentijn Driessen: 'Ajax moet hem nu binnenhalen en zo snel mogelijk, hij is Ajax!'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zien in de 65-jarige Michael Kinsbergen de ideale opvolger van Alex Kroes bij Ajax, al is het maar op tijdelijke basis. Dat geven de twee journalisten van De Telegraaf aan in een livestream, waarin de plotselinge schorsing van Kroes als algemeen directeur van Ajax werd besproken.

Driessen ziet in Kinsbergen de ideale kandidaat om Kroes op te volgen. De geboren Amsterdammer is volgens de chef voetbal van De Telegraaf momenteel thuis aan het duimdraaien omdat hij geen functie in de voetballerij heeft, terwijl hij volgens Driessen uitermate geschikt zou zijn voor in dit geval Ajax. Van 2012 tot 2015 was Kinsbergen al actief in Amsterdam als algemeen directeur: "Hem moet je gewoon binnenhalen, zo snel mogelijk."

Verweij vindt Kinsbergen net als Driessen een goede kandidaat, maar weet waarom de kans klein is dat de 65-jarige bestuurder Kroes gaat opvolgen: "Dan kom je weer in een slangenkuil. Kinsbergen kan niet met Michael van Praag en andersom. Dan moet Van Praag weer over zijn schaduw heen stappen. Je moet je afvragen of je dat moet willen", geeft de watcher van Ajax aan.

Een alternatief voor Kinsbergen heeft Ajax volgens Verweij al in huis met Menno Geelen, die vorig seizoen een nee verkocht aan Ajax toen hem werd gevraagd de stap te maken van commercieel directeur naar algemeen directeur. Driessen vindt dat Geelen nu niet bij Ajax als algemeen directeur aan de slag moet gaan en blijft bij zijn eerste en enige suggestie: Kinsbergen.

