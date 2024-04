Driessen ziet hebberige Kroes: 'Als je met hem iets gaat drinken, betaal jij altijd het drankje'

Alex Kroes is volgens Valentijn Driessen een gierige man, wat ervoor gezorgd heeft dat hij in de fout is gegaan. De recent aangestelde algemeen directeur van Ajax werd dinsdag door de club geschorst omdat hij voor zijn aanstelling aandelen van Ajax heeft gekocht.

De heren bij Vandaag Inside verbazen zich aanvankelijk over de beweegredenen van Kroes. “Die man is toch heel rijk, hij heeft het toch niet nodig?”, stelt Wilfred Genee. Als Chris Woerts hieraan toevoegt dat hij vijftien miljoen euro zou bezitten (zie ook het artikel hieronder), probeert Driessen het gedrag van Kroes te verklaren. ”Hij komt uit die zaakwaarnemerswereld. Dat zijn allemaal jongens, die willen hier halen, die willen bij clubs halen, bij spelers, bij transfers. Overal willen ze geld graaien. En dit was natuurlijk gewoon heel goedkoop geld scoren.”

De journalist van De Telegraaf probeert zijn argument kracht bij te zetten door een bijzondere uitspraak te doen. “Alex Kroes doet het voor, nou ik wil niet zeggen zijn schoonmoeder, maar voor duizend euro. Als je met hem wat gaat drinken, betaal jij altijd de rekening.” Woerts kan dat ontkrachten. “Ik dronk met hem een drankje, 28 februari in Dubai, toen betaalde hij. Een kop koffie, lekker.” Driessen countert vervolgens cynisch: “Van dat geld van die aandelen natuurlijk.”

Johan Derksen had eerder nog hoge verwachtingen van Kroes. “Ik vind het niet zo’n slechte vent. In interviews kwam hij heel goed en doortastend over. Maar hij heeft zichzelf nu volledig afgebrand. Het is onacceptabel om hem die functie nu te laten bekleden. Dat kan helemaal niet."

