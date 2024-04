Slot oogst kritiek: 'Pas dán is hij echt een toptrainer'

Arne Slot moet zich een stuk minder aantrekken van de media, zo oordeelt Valentijn Driessen. Pas dan kan hij echt een toptrainer worden volgens de journalist van De Telegraaf.

Na afloop van de bekerfinale zei Slot het volgende: “De media vindt je pas een succesvolle trainer als je prijzen wint." Driessen vindt het bijna onprofessioneel dat de 45-jarige coach dat zo stelde, vertelt hij bij Koffie met Valentijn. “Dat moet Slot he-le-maal niet zeggen." Ook vond de trainer van Feyenoord dat Hans Kraaij jr. altijd nog op zoek is naar negatieve punten. In zijn eigen belang zou Slot er goed aan doen om wat minder de strijd aan te gaan met de media, vindt Driessen. “In Nederland kunnen we daar wel mee omgaan. Alhoewel, ik ook niet altijd. Maar hij is de trainer die juist wel heel veel complimenten (van de media, red.) krijgt en succesvol wordt geacht omdat hij Feyenoord op een bepaalde manier laat spelen. Zoals hij dat graag ziet, dat is knap."

Vooral als Slot een mogelijk transfer maakt naar een club buiten Nederland, zou zijn gedrag hem wel eens tegen kunnen gaan zitten. "Als je naar het buitenland kijkt… Nu spreekt hij gelukkig geen Spaans, daar kan hij gerust gaan werken. Maar daar gebeuren nog gekkere dingen in de media", zo stelt de journalist van De Telegraaf.

Vervolgens krijgt Driessen de vraag of dit gedrag bij een buitenlandse toptrainer past. “Nee, natuurlijk niet. Zidane of Ancelotti liggen er toch ook niet wakker van. Af en toe, een of twee keer per jaar, geven ze een sneer naar de media.” Als Slot in het buitenland zou mogen bepalen welke interviewer hij te woord staat, houdt het snel op volgens Driessen. “Dan spreekt hij na drie weken met niemand meer. Nergens zijn we liever voor Arne Slot dan in Nederland. Iedereen ligt aan zijn voeten. En als je dan een keer iets kritisch zegt…"

