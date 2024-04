Vechtpartijen in Arnhem: supporter probeert NEC-spandoek van het uitvak te trekken

De Gelderse derby is even gestaakt nadat supporters een fakkel op het veld gooiden in het Gelredome. NEC won de Gelderse derby met 3-0, maar over het voetbal ging het allerminst na de wedstrijd. Allerlei groepjes hebben zich verzameld op de tribunes. Veel politie, veel boze fans en zelfs onderling knokken bij Vitesse op de zuidtribune.

Het was erg onrustig in het GelreDome. Vitesse staat aan de rand van de afgrond, mede door de nederlaag die de ploeg moest incasseren tegen Gelderse buurman NEC. NEC-supporters waren niet toegestaan op zondagmiddag. Voor de extra tijd werd de wedstrijd dus even gestaakt nadat er een fakkel op het veld werd gegooid.

Ondanks dat er geen uitsupporters waren is er wel een spandoek opgehanden namens de uitclub. "Zonder supporters geen voetbal", valt er te leven op het doek. Iemand probeerde het doek van het uitvak te trekken, waardoor het eventjes ontspoorde op de noordtribune in Arnhem. Supporters bestormden stewards en politie na de actie om het spandoek weg te halen.

