Ten Hag gefileerd in Engelse media: ‘Volgende teleurstelling in seizoen zonder overtuiging’

Erik ten Hag wist zaterdag met Manchester United weer niet te winnen. Op bezoek bij Bournemouth werd het dankzij twee doelpunten van Bruno Fernandes nog 2-2, waardoor de teller inmiddels op vier duels zonder zege staat. In de Engelse pers krijgt de ploeg van de Nederlandse oefenmeester er weer stevig van langs.

“De mannen van Ten Hag werden gekweld in een ongeïnspireerd optreden”, schrijft The Daily Mail over het spel van Manchester United. “Dit was een volgende teleurstellende vertoning in een seizoen waarin ze niet weten te overtuigen, waarmee ze hun reeks zonder overwinning uitbreiden naar vier wedstrijden.”

Artikel gaat verder onder video

The Telegraph zag dat het elftal van Ten Hag op alle fronten werd overklast. “Andoni Iraola had het in ieder geval in de eerste helft beter staan dan Ten Hag”, schrijft het medium. “De thuisploeg leidde twee keer en eindigde het duel met negentien doelpogingen. United had twee doelpogingen en beiden vlogen erin door Bruno Fernandes. Zijn kwaliteiten verbloemen regelmatig de tekortkomingen van het elftal.”

Volgens The Guardian zit het probleem bij the Red Devils vooral achterin. “André Onana’s doel werd weer vaak onder vuur genomen en met 574 schoten tegen is dat aantal het hoogste in de competitie. De andere ploegen bovenaan de lijst zijn Sheffield United, Luton en Burnley, drie ploegen die tegen degradatie vechten”, tekent de krant op. “Het is zo makkelijk voor ploegen om United pijn te doen en het wordt steeds moeilijker om te geloven dat Erik ten Hag hier een antwoord op heeft.”

“Al na vijf minuten zien we Ten Hag het gebaar 'twee-drie-twee' aan zijn spelers geven”, schrijft The Athletic over het tactische plan van de Nederlander. “De bedoeling was dat de verdedigers zich beter opstelden bij André Onana’s doeltrappen om van achteruit op te bouwen. Het plan was om Bournemouth druk te laten zetten op een flank en met een snelle één-twee in de ruimte daarachter te komen. Dertig seconden na Ten Hags instructie kreeg Bournemouth al een kans na een slechte bal van Kobbie Mainoo op Onana. Dit was een van de vele frustrerende momenten. Een team dat probeert een dapper, misschien wel te ambitieus plan uit te voeren, maar dit verpest met domme fouten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bekende voetbalanalist dreigt van tv te verdwijnen, Van der Gijp luidt de noodklok

Er is eigenlijk maar één analist voor wie René van der Gijp de tv aan zet, maar juist die dreigt van de buis te verdwijnen.