ESPN ziet één lichtpunt bij Ajax: 'Hij is de enige, écht de enige, die de juiste dingen doet'

is een van de weinige spelers bij Ajax die een voldoende scoorde in de eerste helft van de wedstrijd tegen FC Twente. Analisten Karim El Ahmadi en Marciano Vink van ESPN zijn positief over de verdediger, maar vinden veel andere spelers door het ijs zakken. Aan de bal is het spel van Ajax allesbehalve imponerend, zien de analisten.

In de rust leidt Twente met 0-1 door een kopdoelpunt van Ricky van Wolfswinkel. “Twente hoeft niet eens goed in de wedstrijd te zitten. Het is mede aan Ajax te danken dat Twente wat kleine mogelijkheden heeft en een goal maakt”, zegt El Ahmadi. “Ja, je kunt Rulli noemen, maar je kunt iedereen wel noemen", verwijst de analist indirect naar het vele balverlies van de keeper van Ajax. "Ik vind eigenlijk dat alleen Hato zijn niveau haalt. Taylor misschien in balverlies, dan zit hij erbovenop. Maar het is allemaal vrij weinig.”

“Ook als ze erdoorheen komen, komen de passes steeds achter de speler terecht. Het is bij dit Ajax aan de bal heel matig. Twente speelt niet eens geweldig, maar kan hier wel weggaan met een resultaat”, beseft de voormalig middenvelder van de Enschedeërs.

Volgens Vink is Hato ‘de enige, echt de enige’, die aan de bal en zonder de bal de ‘juiste dingen’ doet. “Taylor begon goed, maar aan zijn kant van het veld krijgt hij te maken met een overloop met Regeer en Rots bij Twente. Dan moet Ajax keuzes maken en dat moet beter. Dat soort dingen kun je met elkaar afspreken.” Later in de pauze herhaalt Vink dat Hato als enige staande blijft en verder 'alleen Sutalo achterin zijn ding doet'. "Dat is niet genoeg."

