Superstart voor FC Barcelona: ‘Een van de snelste verdedigers van Europa, zo gezien’

FC Barcelona is heel hard op weg om zich te gaan plaatsen voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van trainer Xavi Hernández was vorige week woensdag al met 2-3 te sterk voor Paris Saint-Germain en komt in de return op eigen veld binnen een kwartier op een 1-0 voorsprong. Raphinha gaf de bal het laatste tikje, maar de complimenten zijn zeker niet voor het eerst dit seizoen voor de zestienjarige Lamine Yamal.

FC Barcelona is er alles aan gelegen om zich ten koste van PSG te verzekeren van een startbewijs voor de halve finale van de Champions League. De laatste keer dat de Catalaanse grootmacht een ticket veroverde voor de laatste vier in het miljardenbal was in 2019. In de daaropvolgende jaren volgde de ene na de andere Europese teleurstelling, met als absoluut dieptepunt de 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale in 2020.

FC Barcelona zette vorige week in Parijs de eerste stap richting de halve finale. De huidige nummer twee van Spanje zegevierde met 2-3 in de Franse hoofdstad en werkte zodoende met een goed gevoel toe naar de return. PSG had in de eerste tien minuten echter het overwicht. De wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van FC Barcelona, dat in eerste instantie niet aan aanvallen hoefde te denken. Maar de eerste serieuze Catalaanse aanval resulteerde meteen in een treffer. De 16-jarige Yamal liep zijn directe tegenstander Nuno Mendes voorbij alsof hij er niet stond.

”Kijk eens even, die versnelling. Die Nuno Mendes hè, een van de snelste verdedigers van Europa. Hupsakee, zo gezien”, sprak commentator Vincent Schildkamp van RTL7 zijn bewondering uit. Yamal vond vervolgens Raphinha, die zijn knie tegen de bal zette en FC Barcelona zodoende op een 1-0 voorsprong bracht. De Braziliaan was vorige week in de heenwedstrijd al tweemaal trefzeker.

GOAL BARCELONA! 1️⃣ - 0️⃣



Lamine Yamal laat Nuno Mendes zijn hielen zien en geeft een bekeken assist op Raphinha, die opnieuw scoort tegen Paris Saint-Germain!



Barcelona zet een grote stap naar de halve finale van de Champions League: het staat 4-2 over twee wedstrijden 🏆 pic.twitter.com/kazooXYsqJ — VTBL ⚽ (@vtbl) April 16, 2024 Raphinha is the first Barcelona player to score 3 goals in a single UCL knockout match since Lionel Messi scored 3 goals against Chelsea in 2017/18 👏 pic.twitter.com/SEGK6qlNWG — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2024

