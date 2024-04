FC Den Bosch neemt vijf speelronden voor het einde opmerkelijk besluit over hoofdtrainer

Het einde van het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie nadert met rasse schreden en FC Den Bosch speelt weliswaar helemaal nergens meer voor, maar de huidige nummer negentien van het tweede niveau heeft desondanks besloten om met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van hoofdtrainer Tomasz Kaczmarek. Dat heeft volgens FC Den Bosch 'niets' te maken met diens kwaliteiten, maar 'alles' met de richting die de club op wil.

Kaczmarek stond sinds april 2023 voor de groep in Den Bosch. De plaatselijke FC eindigde in het afgelopen seizoen al op een zeer teleurstellende negentiende plaats en vindt zich bijna een jaar later dus opnieuw terug in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch boekte afgelopen maandag weliswaar nog een knappe zege bij Jong Ajax, maar de club heeft desondanks besloten om Kaczmarek een paar dagen later op non-actief te stellen. “Ik heb uitermate veel respect voor Tomasz en juist daarom wilde ik vanaf het begin duidelijk zijn dat zijn toekomst niet in Den Bosch ligt. Dat heeft niets te maken met zijn kwaliteiten - die staan buiten kijf - maar alles met de richting die de club op wil”, zo zegt technisch directeur Bernard Schuiteman op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

“Tomasz heeft goed werk afgeleverd en veel spelers zijn onder zijn bevlogen leiding beter geworden. Hij had ook oog voor spelers uit de jeugdopleiding van de club”, vervolgt Schuiteman. “Maar FC Den Bosch wil met een andere speelwijze een andere weg inslaan. In onze ogen past een ander type hoofdtrainer beter bij die speelwijze. De resterende trainingen en wedstrijden willen we gebruiken om de eerste stappen in die richting te zetten. Door nu al accenten te verleggen krijgen we inzichten in welke spelers uit de huidige selectie bij dat nieuwe systeem passen. Onze dank gaat uit naar Tomasz. Hij heeft keihard voor de club gewerkt. Iedereen bij FC Den Bosch wenst hem alle succes in zijn verdere carrière.”

Hoewel Kaczmarek er niet in is geslaagd om FC Den Bosch er wat betreft resultaten bovenop te krijgen, heeft hij naar eigen zeggen ‘genoten’ van het harde werk dat hij heeft verricht. “Ons team is erdoor gegroeid en daardoor kunnen we het de beste teams in de competitie weer moeilijk maken. Ik ben ervan overtuigd dat er betere resultaten zullen volgen.” De trainer hield al rekening met een vertrek uit Den Bosch. “Met de komst van de nieuwe aandeelhouders was het voor mij duidelijk dat er veranderingen en een nieuwe aanpak zouden komen. Dit is voetbal. Ik ben blij dat ik mijn periode bij de club kan afsluiten met een overwinning op Ajax en begrijp dat het voor ons het beste is om op dit moment afscheid te nemen.”

FC Den Bosch schuift assistent-trainer William van Overbeek naar voren als interim hoofdtrainer. Hij staat vanaf vandaag (donderdag) als eindverantwoordelijke voor de groep. FC Den Bosch speelt dit seizoen nog vijf wedstrijden. Achtereenvolgens Jong FC Utrecht, NAC, VVV, FC Emmen en FC Eindhoven zijn de tegenstanders.

𝐇𝐎𝐎𝐅𝐃𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐊𝐀𝐂𝐙𝐌𝐀𝐑𝐄𝐊 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐅𝐂 𝐃𝐄𝐍 𝐁𝐎𝐒𝐂𝐇 𝐕𝐑𝐈𝐉𝐆𝐄𝐒𝐓𝐄𝐋𝐃 𝐕𝐀𝐍 𝐖𝐄𝐑𝐊



FC Den Bosch heeft Tomasz Kaczmarek laten weten dat hij tot het einde van het seizoen geen werk meer hoeft te verrichten voor de Bosschenaren. — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) April 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos benoemt de ideale trainer voor Ajax. "Maar die jongen heeft één ding tegen, helaas."