Luijckx ziet Walking Football in KKD: ‘Ik zou helemaal gek worden als ik aanvoerder was van dit elftal!’

Kees Luijckx heeft zaterdagavond allesbehalve genoten van het spel van FC Den Bosch. De nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie blameerde zich bij MVV Maastricht. De Brabanders speelden driekwart wedstrijd met een man meer, maar verloren alsnog met 1-0. Luijckx is zeer kritisch.

“Den Bosch: het was echt zó droevig hoe die hebben gespeeld”, begint de analist bij ESPN. De Bosschenaren kwamen al vroeg in de eerste helft met een man meer te staan, toen Leroy Labylle met rood van het veld werd gestuurd. FC Den Bosch kreeg ook nog eens (voor het eerst in 824 dagen) een strafschop, maar zag hoe Kacper Kostorz het buitenkansje liet liggen. Voor de rest creëerde de ploeg van Tomasz Kaczmarek vrijwel niets de hele wedstrijd.

“Dit is echt een team waar helemaal niets inzat vandaag”, besluit Luijckx, die het spel van Den Bosch vergelijkt met walking football. “Ik zou helemaal gek worden als aanvoerder van dit elftal”, zegt de oud-verdediger.

In de slotminuut kreeg FC Den Bosch een corner, maar deze ging aan alles en iedereen voorbij. “Zelfs de keeper ging mee naar voren, en dan krijg je zo’n bal… Het ergste is, is dat er geen reactie is van een speler. Je mag toch een keer helemaal uit je plaat gaan als dit voorkomt?”, vindt Luijckx. MVV zegevierde uiteindelijk door een doelpunt van Mart Remans en vindt daardoor aansluiting bij de play-offplekken.