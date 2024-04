Salah-Eddine en Eiting delen dezelfde mening over Ajax: 'Dat zeg ik je heel eerlijk'

Ajax speelt zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA de belangrijke wedstrijd tegen FC Twente en dat betekent voor verschillende spelers van de bezoekers een weerzien met hun oude club. was in de eerste wedstrijden van dit seizoen nog basisspeler bij de Amsterdammers, maar vertrok in januari naar Enschede. is al wat langer niet meer actief in de hoofdstad, maar evenals zijn ploeggenoot kijkt hij met weinig plezier naar de huidige ontwikkelingen daar.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Twente een paar wedstrijden voor het einde de voorsprong op Ajax kan vergroten tot liefst achttien punten, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Tukkers eindigden in het afgelopen seizoen weliswaar op slechts een aantal punten van Ajax, maar de Amsterdammers gaven tijdens de voorbije transferwindow meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers en leken daarmee de aanval op Feyenoord en PSV weer in te zetten. Niets bleek minder waar. Ajax moet de komende weken alle zeilen bijzetten om de play-offs te ontlopen, terwijl FC Twente een ticket voor de voorronde van de Champions League voor het grijpen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Als de formatie van coach Joseph Oosting zondagmiddag wint in de Johan Cruijff ArenA, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. FC Twente reist in elk geval als favoriet af naar Amsterdam. Niet alleen door het verschil op de ranglijst, maar vooral gezien de recente vorm van de opponent. Ajax speelde anderhalve week geleden gelijk tegen Go Ahead Eagles en verloor een week geleden met liefst 6-0 van Feyenoord. De historische afgang in De Kuip is Salah-Eddine, in de eerste seizoenshelft nog actief voor Ajax, niet onopgemerkt gebleven. “Ik vond het moeilijk om er naar te kijken, dat zeg ik je heel eerlijk. Dit is niet wat Ajax hoort te zijn en hoe Ajax de afgelopen jaren was”, vertelt de verdediger in gesprek met de NOS.

“Het deed me dus wel een beetje pijn om het zo te zien”, vervolgt Salah-Eddine. De linksback kwam voor de winterstop nog een aantal keer in actie voor Ajax. Hij had in de eerste twee competitieduels zelfs een basisplaats. Maar na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip verdween hij naar de achtergrond. Contact met zijn oud-ploeggenoten in Amsterdam heeft Salah-Eddine nog steeds, al was dat na de wedstrijd in De Kuip niet het geval. “Nee, ik heb ze wel met rust gelaten. Voor de wedstrijd heb ik ze natuurlijk wel even succes gewenst, maar na de wedstrijd weet je dat ze er niet lekker in zitten. Dan laat je ze gewoon met rust.”

Voor Eiting is het anders. De middenvelder vertrok in 2021 definitief bij Ajax. Na periodes bij Huddersfield, KRC Genk en FC Volendam streek hij afgelopen zomer neer in Enschede. Eiting, evenals Salah-Eddine geboren in Amsterdam, volgt de ontwikkelingen in de hoofdstad echter nog altijd met interesse op de voet. “Natuurlijk doet het pijn, maar goed. Wij kunnen daar nu helaas niet heel veel aan doen. Er zitten zoveel goede mensen daar, dus uiteindelijk gaat het goed komen en ik hoop zo snel mogelijk”, zo klinkt het.

De ontmoeting tussen Ajax en FC Twente begint om 16.45 uur. Het eerste onderlinge treffen van dit seizoen eindigde in een 3-1 overwinning voor de Tukkers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.