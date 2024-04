Keiharde woorden bij FC Twente na verlies tegen Ajax: 'Een schande, dan moet je je ook zo gedragen'

Bij FC Twente overheerst de teleurstelling en vooral woede na de 2-1 nederlaag tegen Ajax. De Tukkers zijn bezig aan een uitstekend seizoen en leken de dolende recordkampioen een nieuwe dreun uit te gaan delen, maar bleven na een slechte tweede helft met lege handen achter. is van mening dat zijn ploeg zich niet als de nummer drie van Nederland presenteerde en spreekt zelfs van een ‘schande’.

Wie bij aanvang van het seizoen had gezegd dat FC Twente Ajax vijf speelronden voor het einde op achttien punten had kunnen zetten, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Amsterdammers hadden weliswaar een teleurstellend seizoen achter de rug, in tegenstelling tot FC Twente, maar de Tukkers zagen naast succestrainer Ron Jans ook een aantal sterkhouders vertrekken. De club uit Enschede beleefde in tegenstelling tot de recordkampioen echter een goede zomer en kon in de eerste fase van het seizoen al serieuze stappen zetten.

Artikel gaat verder onder video

Waar Ajax bij aanvang van de tweede seizoenshelft de jacht op FC Twente en de derde plek nog leek in te zetten, werd het verschil de afgelopen weken alleen maar groter en groter. FC Twente reisde zondag met een voorsprong van vijftien punten af naar de Johan Cruijff ArenA, waar het een volgende stap richting de voorrondes van de Champions League kon gaan zetten. Dat leek na de eerste helft, waarin FC Twente heer en meester was, ook te gaan gebeuren. Maar in de tweede helft bleek niets minder waar. “Wie derde staat en alles in handen heeft voor een prachtig slot van het seizoen, kan zich niet zo opstellen als FC Twente in de tweede helft deed in Amsterdam”, schrijft clubwatcher Leon ten Voorde van Tubantia.

Daar was Van Wolfswinkel het mee eens. De routinier kopte de bezoekers in de eerste helft nog fraai op voorsprong, maar kon niet voorkomen dat Ajax de punten uiteindelijk in Amsterdam hield. “Ik ben heel teleurgesteld in onszelf. Als je de nummer drie bent, moet je je ook zo gedragen”, wordt Van Wolfswinkel geciteerd door Ten Voorde. “Wij hebben een volwassen elftal, dan dien je dat ook te laten zien. Dat hebben we in de tweede helft verzuimd. Het contrast met de eerste helft was veel te groot.” Mogelijkheden op een beter resultaat kreeg FC Twente zeker nog wel, vooral Rots, die na een fout van Ajax-goalie Geronimo Rulli de 1-2 op de schoen had. “Die bal moet ik maken, zeker in de fase waarin ik zit. Dan wordt het 1-2 en winnen de wedstrijd. Dat neem ik mezelf kwalijk.”

Voor FC Twente leken alle ingrediënten aanwezig om Ajax een nieuwe dreun uit te delen. De Amsterdammers verloren vorige week nog met 6-0 van Feyenoord en de bestuurlijke chaos bereikte een paar uur voor de aftrap tegen FC Twente een nieuw dieptepunt, terwijl de Tukkers juist al tijden in uitstekende vorm verkeren. Maar door de nederlaag in Amsterdam is de voorsprong op AZ geslonken tot vijf punten en staat er plots veel druk op de komende wedstrijden. “Ik vind het een schande dat we hier verliezen. Zeker als je ziet wat voor seizoen Ajax doormaakt en wat wij doormaken. Wij moeten hier gewoon winnen”, aldus Rots.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Taylor: 'Daar wil ik liever niet op ingaan, als u dat begrijpt. Dankuwel'

Kenneth Taylor ging een onderwerp uit de weg op de persconferentie na Ajax - FC Twente.